Кулеба возмущен предложением Зеленского нести деньги в интернаты: в чем причина

Николай Кулеба. Фото с Facebook

В день рождения Владимира Зеленского, 25 января, его спикер сообщил о просьбе президента "не делать ему подарки, а перечислить деньги благотворительным организациям, в том числе украинским детским домам и больницам". Эту инициативу раскритиковал бывший Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба (его Зеленский уволил с этой должности в 2021 году). По словам Кулебы, дети в интернатах нуждаются не в деньгах, а в изменениях системы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают "Комментарии".

На странице бывшего Уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы появилось видеообращение, в котором он попросил не поддерживать интернатные учреждения финансово, а работать над их реформой. По его словам, интернаты – это неправильная практика, которую во всем мире считают местом не свободы ребенка. Поэтому их нужно реформировать, чтобы дети воспитывались в семьях. А для этого нужны глобальные государственные изменения. Кулеба обратился к Зеленскому с призывом о том, что президент страны должен об этом заботиться в первую очередь.

"Конечно хочу поздравить Вас с Днем рождения, господин президент, но меня очень возмущает, что политик такого уровня может с таким обращаться. Неужели вы думаете, что ребенок может быть счастлив в интернатном заведении, сколько бы вы туда денег не перечислили? Еще год назад вы мне говорили, что надо закрывать интернаты и я с Вами соглашался, что это не нормально для любого европейского государства", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что на сегодняшний день государство выделяет на интернатные заведения почти 13 миллиардов гривен в год. Но большинство этих средств идет на содержание помещений и персонала заведений. По его мнению, эти деньги следует направить на государственные программы, которые будут поддерживать те семьи, которые оказались в обстоятельствах, не позволяющих им полноценно воспитывать детей. Или на приемные семьи, где детям обеспечат лучшее воспитание, чем в интернатах.

"Ребенок в интернате никогда не будет чувствовать себя защищенным, достойным и знать, что его кто-то там любит. Это безжалостная государственная система", — добавил Кулеба.

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