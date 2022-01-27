Кулеба возмущен предложением Зеленского нести деньги в интернаты: в чем причина

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Людмила Слободенюк
Николай Кулеба. Фото с Facebook
В день рождения Владимира Зеленского, 25 января, его спикер сообщил о просьбе президента "не делать ему подарки, а перечислить деньги благотворительным организациям, в том числе украинским детским домам и больницам". Эту инициативу раскритиковал бывший Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба (его Зеленский уволил с этой должности в 2021 году). По словам Кулебы, дети в интернатах нуждаются не в деньгах, а в изменениях системы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают "Комментарии".
На странице бывшего Уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы появилось видеообращение, в котором он попросил не поддерживать интернатные учреждения финансово, а работать над их реформой. По его словам, интернаты – это неправильная практика, которую во всем мире считают местом не свободы ребенка. Поэтому их нужно реформировать, чтобы дети воспитывались в семьях. А для этого нужны глобальные государственные изменения. Кулеба обратился к Зеленскому с призывом о том, что президент страны должен об этом заботиться в первую очередь.
Он добавил, что на сегодняшний день государство выделяет на интернатные заведения почти 13 миллиардов гривен в год. Но большинство этих средств идет на содержание помещений и персонала заведений. По его мнению, эти деньги следует направить на государственные программы, которые будут поддерживать те семьи, которые оказались в обстоятельствах, не позволяющих им полноценно воспитывать детей. Или на приемные семьи, где детям обеспечат лучшее воспитание, чем в интернатах.
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