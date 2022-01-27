Дистанционное в школах и вузах: МОН рекомендовало изменить форму занятий

В Украине вводят дистанционное обучение из-за вспышки заболеваемости, фото из открытых источников

Школы снова перейдут на дистанционное обучение из-за обострения эпидемической ситуации в стране и новой волны заболеваемости коронавирусом. Соответствующие рекомендации администрациям учреждений по форме обучения направило Министерство образования и науки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В письмах идет речь о переводе школьников 5-11 классов на дистанционное обучение на ближайшие две недели. В профтехучилищах может быть применен перевод на дистанционное или организовано смешанную форму обучения. В колледжах, техникумах и заведениях высшего образования рекомендуется ввести дистанционное обучение на месяц — с 27 января по 25 февраля.

Проведение очных занятий допускается в детских садах и начальной школе для учащихся 1-4 классов,также для учащихся специальных учебных заведений.

Организацией процесса обучения в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях вузов, военных колледжах и других занимаются государственные органы, управляющие такими учебными заведениями.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине новый антирекорд за весь период пандемии с 2020 года – за сутки зарегистрировали 32 393 новых случаев COVID-19. В ближайшее время "покраснеть" могут еще четыре западные области: Винницкая, Львовская, Тернопольская, Черновицкая.

Юрий Жигарев, врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук дал советы для родителей о том, как уберечь детей от коронавирусной болезни. Нужно следить, чтобы у ребенка был полноценный рацион, достаточная физическая активность.

Также следите за тем, чтобы в детской была достаточная влажность воздуха. Врач подытожил, что советы такие же, как и те, которые дают медики во время эпидемий гриппа или при сезонном повышении уровня заболеваемости ОРВИ.

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