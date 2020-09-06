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Главная Новости Общество права человека Кулеба рассказал, когда в Украине разрешат двойное гражданство
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Кулеба рассказал, когда в Украине разрешат двойное гражданство

В парламенте уже есть законопроект о двойном гражданстве

сегодня, 21:44
Автор:

Владимир Лавский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Верховной Раде уже есть законопроект о двойном гражданстве. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Знаете, я уже давно являюсь сторонником двойного гражданства. Есть только один нюанс: чтобы это не было гражданство страны-агрессора, то есть, России на данный момент. Мы уже работаем в парламенте, чтобы этот законопроект как можно скорее рассмотрели и приняли. Это тот закон, в котором нуждается наша страна, он будет выгоден интересам Украины. Эту норму стоило ввести давно. Если говорить об ограничениях, то они будут касаться людей, которые находятся на государственной службе", - признался Кулеба. 

Кулеба рассказал, когда в Украине разрешат двойное гражданство

Ранее "Комментарии" сообщали о позиции Украины по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. 

"Украина, как и большинство европейских стран, доверяет выводам немецкой лаборатории и местного правительства. Просто нет повода им не доверять. Пожалуй, на этом стоит поставить точку. Что думают белорусы и их перехваты переговоров? Это не хочется и комментировать. В словесной риторике Беларусь давно уже перешла все границы. Иногда это напоминает древнегреческие мифы. Но на официальное заявление Беларуси просто приходится давать свой ответ", - сказал Кулеба.



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