kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.09.2020

BTC/USD

10253.91

ETH/USD

353.11

LTC/USD

48.15

НБУ 06.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.91

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Кулеба озвучил позицию Украины по ситуации с Навальным
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба озвучил позицию Украины по ситуации с Навальным

Украина доверяет выводам немецких врачей

сегодня, 19:00
Автор:

Владимир Лавский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Позицию Украины он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Украина, как и большинство европейских стран доверяет выводам немецкой лаборатории и местного правительства. Просто нет повода им не доверять. Пожалуй, на этом стоит поставить точку. Что думают белорусы и их перехваты переговоров? Это не хочется и комментировать. В словесной риторике Беларусь давно уже перешла все границы. Иногда это напоминает древнегреческие мифы. Но на официальное заявление Беларуси просто приходится давать свой ответ", - сказал Кулеба.

Кулеба озвучил позицию Украины по ситуации с Навальным

Ранее "Комментарии" сообщали о выводах немецких ученых. По результатам их исследований, Алексея Навального отравили

"Вероятность отравления на самом деле есть. Мы считаем, что сейчас Алексею Навальному нужно защита. Не исключен вариант, что даже личные телохранители. Мы уже знаем несколько случаев в истории России, когда важные свидетели или оппозиционеры умирали после отравлений. Германия будет требовать честного и справедливого расследования", - сказал Зайберт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!