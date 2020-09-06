Кулеба озвучил позицию Украины по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Позицию Украины он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Украина, как и большинство европейских стран доверяет выводам немецкой лаборатории и местного правительства. Просто нет повода им не доверять. Пожалуй, на этом стоит поставить точку. Что думают белорусы и их перехваты переговоров? Это не хочется и комментировать. В словесной риторике Беларусь давно уже перешла все границы. Иногда это напоминает древнегреческие мифы. Но на официальное заявление Беларуси просто приходится давать свой ответ", - сказал Кулеба.

Ранее "Комментарии" сообщали о выводах немецких ученых. По результатам их исследований, Алексея Навального отравили.

"Вероятность отравления на самом деле есть. Мы считаем, что сейчас Алексею Навальному нужно защита. Не исключен вариант, что даже личные телохранители. Мы уже знаем несколько случаев в истории России, когда важные свидетели или оппозиционеры умирали после отравлений. Германия будет требовать честного и справедливого расследования", - сказал Зайберт.



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