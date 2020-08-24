В Германии высказались, что случилось с Навальным

Официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт считает, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить. Об этом сообщает Reuters.

"Вероятность отравления на самом деле есть. Мы считаем, что сейчас Алексею Навальному нужно защита. Не исключен вариант, что даже личные телохранители. Мы уже знаем несколько случаев в истории России, когда важные свидетели или оппозиционеры умирали после отравлений. Германия будет требовать честного и справедливого расследования", - сказал Зайберт.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что нужно дождаться полной информации от клиники Charite, где сейчас Навальный проходит лечение. Как стало известно утром, 24 августа, немецкие врачи будут готовы выступить с заключением о состоянии оппозиционера и возможных причинах такого его состояния во вторник, 25 августа.

Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 22 августа, Алексея Навального перевезли в Германию.

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