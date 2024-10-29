Как заставить военнообязанных идти на войну и как наказывать уклонистов: ветеран АТО

Несмотря на усиление мобилизации в Украине военных не хватает — удается призвать в полтора раза меньше людей за те санитарные потери, которые несут Силы обороны на фронте. Об этом заявил директор Национального антарктического научного центра и ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Radio NV, сообщает портал "Комментарии".



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По его словам, в вопросе мобилизации почти ничего не сделано. Он отметил, что закон, принятый в мае, несколько упорядочил военный учет. Однако это необходимый, но только первый шаг.

“Критически необходимы еще два решения на уровне законодательной власти. Одно решение — это об установлении предельного срока службы, потому что это касается и тех, кто уже воюет и защищает нас, и тех, кто пойдет им в защиту. А второе решение гораздо менее популярно — это криминализация уклонения по военному учету", — убежден Дикий.

По его словам, у военнообязанных сейчас есть два варианта действий: пойти на защиту страны до конца войны, которая может занять год, а может и десять, или альтернатива — платить 25 тысяч штрафа.

В то же время, он считает, что нужно поставить людей перед совсем другим выбором. Ветеран АТО добавил: "Ты можешь отдать эти 4 или 5 лет в форме и вернуться героем, или ты можешь ровно эти самые 4 или 5 лет провести на зоне как бесплатная рабочая сила и оставаться с клеймом судимости".

Он сказал, что такой вариант лучше, чем нынешний — служба навсегда или штраф в 25 тысяч гривен. Дикий считает, что очень многие не захотят оказаться в заключении и выберут отдать это время службе в ВСУ.

Отдельно эксперт отметил, что рекрутинг не заработал, как следует "и это является объективной реальностью". Он считает, что одна часть проблемы — это мотивация, потому что большинство мотивированных еще раньше присоединились к Силам обороны Украины.

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