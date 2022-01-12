Как государство должно поддерживать представителей ЛГБТ, - активист дал ответ

Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Роль государства заключается в том, чтобы дать всем гражданам и гражданкам Украины равные права и возможности. В том числе разрешить в стране однополые браки, поддержав ЛГБТ-сообщество. Такое мнение высказал глава ОО "КиевПрайд", активист Ленни Эмсон во время круглого стола "Неравенство в обществе".
Как государство должно поддерживать представителей ЛГБТ - фото из открытых источников
Активист также упомянул и о неравенстве во время трудоустройства, когда представителям ЛГБТ отказывают в приеме на работу. При этом дискриминацию на рабочем места, по его словам, очень трудно доказать.
Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат, член МФО "Рівні можливості" Инна Совсун рассказала, как гендерное равенство влияет на уровень благосостояния общества и когда можно говорить о дискриминации. По ее словам, дискриминация имеет место тогда, когда есть предвзятое отношение к не нему/ней как к личности, а как к его/ее принадлежности к определенной группе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости