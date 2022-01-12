Как государство должно поддерживать представителей ЛГБТ, - активист дал ответ



















Роль государства заключается в том, чтобы дать всем гражданам и гражданкам Украины равные права и возможности. В том числе разрешить в стране однополые браки, поддержав ЛГБТ-сообщество. Такое мнение высказал глава ОО "КиевПрайд", активист Ленни Эмсон во время круглого стола "Неравенство в обществе".

Как государство должно поддерживать представителей ЛГБТ - фото из открытых источников

"Что такое равные права... Когда мы говорим о ЛГБТ, первое, что сразу приходит в голову, — брачное равенство. У представителей гетеросексуального большинства есть право вступать в брак. Если у меня, допустим, пол в паспорте женский, и у человека, с которым я хочу заключить брак, — женский? Есть у нас такое право? Нет. Это и есть пример неравенства", — отметил Ленни Эмсон.

Активист также упомянул и о неравенстве во время трудоустройства, когда представителям ЛГБТ отказывают в приеме на работу. При этом дискриминацию на рабочем места, по его словам, очень трудно доказать.

"Если человек открыт к ЛГБТ-сообществу, то по статистике, он часто может быть дискриминирован. Но доказать это тяжело. Есть множество случаев, когда представители ЛГБТ были уволены. Здесь дискриминация, скорее, базируется на стереотипах, на общественном мнение, которое нужно менять", — сказал глава ОО "КиевПрайд".

Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат, член МФО "Рівні можливості" Инна Совсун рассказала, как гендерное равенство влияет на уровень благосостояния общества и когда можно говорить о дискриминации. По ее словам, дискриминация имеет место тогда, когда есть предвзятое отношение к не нему/ней как к личности, а как к его/ее принадлежности к определенной группе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!