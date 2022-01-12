Инна Совсун рассказала, без чего внедрение гендерного равенства не будет иметь смысла в Украине



















Гендерное равенство, фото istockphoto

Во время проведения круглого стола "Неравенство в обществе" на тему гендерного равенства и дискриминации в обществе эксперты и экспертки, народные депутаты, представители и представительницы общественных организаций высказали свои мнения о том, есть ли в Украине гендерное равенство, сталкиваются ли украинцы с дискриминационными высказываниями или предвзятым отношением.

Народная депутат, член МФО "Рівні можливості" Инна Совсун рассказала, как гендерное равенство влияет на уровень благосостояния общества и когда можно говорить о дискриминации. По ее словам, дискриминация имеет место тогда, когда есть предвзятое отношение к не нему/ней как к личности, а как к его/ее принадлежности к определенной группе.



"Иногда отсутствие симпатии приравнивают к дискриминации. Но дискриминация — это когда тебя сравнивают с определенной группой и приписывают характеристики этой группы по умолчанию, независимо от того, есть ли они у тебя или нет. Их приписывают вам как представительнице или представителю определенной группы. Предвзятое личное отношение к кому-то из-за, например, неуместного стиля одежды, это не дискриминация", — подчеркнула нардеп.

Что касается важности внедрения гендерного равенства и исследований этой темы среди ученых, то Инна Совсун отметила, что положительный эффект от равенства научно доказан.

"Гендерное равенство в обществе повышает уровень общего благосостояния. В странах, где есть высокие показатели гендерного равенства, все нормально с демографической ситуацией. Главный вопрос гендерного равенства сегодня – достаточное количество детсадов. Нет другого вопроса, который бы лучше способствовал внедрению равенства женщин и мужчин, это база. Если тебе нужно брать декретный отпуск продолжительностью до 6 лет и ухаживать за ребенком – то все остальное лишено смысла", — говорит политик.

По мнению депутата, каждая женщина должна сама решать рожать детей или нет. Ситуацию в Польше с запретом абортов она назвала ужасной.



"Как депутат я убеждена, что наша функция – это сделать так, чтобы в обществе было больше счастливых людей. Если для кого-то счастье – родить пятерых детей, то это прекрасно. Мы, как общество, должны этому способствовать не запрещая аборты, а открывая детские сады. Кроме того, способствуя тому, чтобы женщины могли трудоустроиться после рождения ребенка и т. д. Если женщина не хочет рожать, она не обязана делать это, чтобы улучшить демографическую ситуацию", — отмечает Инна Совсун.

Депутат говорит, что ситуация с гендерным равенством в Украине не так уж плоха, есть определенный прогресс, а качественные изменения требуют времени и усилий.

Полное видео круглого стола можно посмотреть на канале Комментарии.

Ранее мы писали, что в Украине стремительно растет образовательное неравенство.

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