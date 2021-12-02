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В Украине стремительно растет образовательное неравенство: нардеп о дистанционном обучении

Нардеп подчеркнула, что учащиеся имеют не равные условия обучения дистанционно

сегодня, 09:13
Автор:

Козлова Альбіна
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Народный депутат и руководитель фракции "Голос" Инна Совсун прокомментировала выступление президента 1 декабря и отметила, что ситуация с образованием в Украине не слишком оптимистичная. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

В Украине стремительно растет образовательное неравенство: нардеп о дистанционном обучении

Нардеп рассказала, как преодолеть проблемы с уровнем компетентностей, фото из открытых источников

По словам политика, идея с премированием учеников, лучше всего написавших внешнее независимое оценивание, замечательная. Ведь нужно поощрять учащихся получать хорошие результаты. Реформирование высшего образования требует ряда действий, чтобы эти лучшие ученики смогли получить качественное высшее образование в Украине и реализовать свой потенциал.

Нардеп подчеркнула, что треть от общего количества учеников даже не имеют базовый уровень компетентности по математике и четверть — по естественным наукам.

"В Украине стремительно растет образовательное неравенство. Дети из беднейших семей, дети из сельской местности получают худший доступ к образованию. 15-летние школьники и школьницы из украинских сел по уровню владения компетентностями отстают от своих сверстников в городах — на целых два учебных года", — написала Инна Совсун.

Политик добавила, что в период эпидемии ситуация еще больше усложняется, потому что в бедных семьях родители не могут купить ноутбук или смартфон для дистанционного обучения. Таким образом, дети из бедных семей, сел и поселков вообще не имеют возможности учиться и получать образование.

Нардеп советует Кабинету министров рассмотреть порядок действий для того, чтобы оказывать поддержку детям, не достигшим уровня функциональной грамотности. Среди таких мер поддержки: дополнительные занятия, учебное оборудование, нормальные условия обучения. Но, по словам Инны Совсун, такие программы поддержки школьников пока не предусмотрены в планах правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", Инна Совсун высказалась о проблемах образования в Украине и добавила, что нужно перестать брать всех подряд в университеты.


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Источник: https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1960279504134711?notif_id=1638104313717238¬if_t=page_followed_contents_awareness&ref=notif
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