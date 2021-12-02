В Украине стремительно растет образовательное неравенство: нардеп о дистанционном обучении

Народный депутат и руководитель фракции "Голос" Инна Совсун прокомментировала выступление президента 1 декабря и отметила, что ситуация с образованием в Украине не слишком оптимистичная. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.



Нардеп рассказала, как преодолеть проблемы с уровнем компетентностей, фото из открытых источников