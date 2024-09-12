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Кабмин упразднил некоторые выплаты для переселенцев: детали

Прекращены выплаты компенсаций за размещение ВПЛ

сегодня, 12:28
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Амбарцумян Анна

Кабинет Министров Украины принял решение об отмене некоторых выплат для внутренне перемещенных лиц, что было реализовано в рамках программы компенсации затрат на временное размещение. Эта программа, утвержденная постановлением Кабмина от 19 марта 2022 года № 333, включала проект "Убежище", цель которого была поддержка владельцев домохозяйств, которые бесплатно принимали переселенцев в своих жилищах.

Кабмин упразднил некоторые выплаты для переселенцев: детали

Деньги. Фото из открытых источников

В соответствии с пунктом 13 указанного Порядка, компенсации за размещение внутренне перемещенных лиц должны были покрываться за счет различных организаций, в том числе международных, на основании соответствующих соглашений.

Финансирование проекта "Убежище" в 2024 году обеспечивалось Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев согласно соглашению между Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и УВКБ ООН.

Однако, в связи с завершением финансирования программы, в последний месяц выплат компенсаций был август 2024 года.

Напомним, в Украине значительно упростилась процедура получения справок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ ) и финансовой помощи для переселенцев через государственное мобильное приложение "Действие". Теперь, согласно последним изменениям, введенным Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, возможно оформление необходимых документов на всю семью одним заявлением.

Отметим, чтобы вернуть украинцев из-за границы, правительство решило их финансово поддерживать в течение шести месяцев. Однако, как отметили в Минсоцполитики, выплаты будут совмещаться со стимулами устроиться на работу, пишут "Комментарии" .



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