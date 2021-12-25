Известна судьба двух граждан России, проходящих свидетелями по делу МН17

Двое граждан Российской федерации, которые смогли дать показания по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году самолете, выполнявшем рейс МН17, получили убежище в Нидерландах. В том страшном событии погибло 298 человек, которые представляли 17 государств.

МН17 - фото из открытых источников

Как сообщает obozrevatel.com, эта новость появилась в пятницу, 24 декабря, газета "Volkskrant". Стоит отметить, что, начиная с 2016 года эта пара получила три отказа. Тогда им начали угрожать сотрудники российского ФСБ.

История пары Елены и Игоря

Историю россиян Елены и Игоря издание осветило летом 2020 года, для безопасности изменив их имена. Как выяснили журналисты, пара стала случайными свидетелями разговора о сбитии самолета.

Елена случайно услышала разговор начальника Игоря в его офисе. Тот разговаривал с одним из членов своей семьи. Из разговора женщина догадалась, что собеседник начальника находился в Украине и занимал высокую должность в штабе террористов "Л/ДНР". В разговоре мужчины обсуждали уничтожение самолета. Говорилось также и про ракетную установку "Бук". В частности, о том, что боевики "могли сбить Боинг из Бука".

Беседа состоялась прямо в день трагедии. Позже выяснилось, что фирма, в которой работал Игорь, была прикрытием для российских наемников, которые воевали на востоке Украины.

В 2016 году Елене и Игорю начали угрожать сотрудники спецслужб и они решили покинуть страну. Убежище они попросили в Нидерландах, но долгое время им отказывали. Дело сдвинулось после того, как женщина согласилась свидетельствовать в Гааге на условиях анонимности.

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщали о том, что СМИ опубликовали 10 шагов Украины по урегулированию конфликта.





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