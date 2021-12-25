Особый статус ОРДЛО, выборы, переговоры: СМИ опубликовали 10 шагов Украины по урегулированию конфликта

Киев предложил десять шагов для размораживания процесса урегулирования ситуации в ОРДЛО. Как передает портал "Комментарии", сегодня их разместило у себя российское издание "Коммерсант".

Донбасс. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Украина представила свои предложения перед состоявшимся 8 декабря заседанием ТКГ.

Первый шаг состоит в том, что Украина во вторник и среду (речь идет о 8-9 декабря) на заседании ТКГ задействует все нужные меры для того, чтобы режим прекращения огня вновь начал действовать с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к реализации "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.



Второй шаг – Украина сделает все от нее зависящее, чтобы дополнительно к уже существующим КПВВ начали работу КПВВ "Золотое" и "Счастье". Кроме того, Киев будет способствовать открытию еще больше количества КПВВ, которые будут работать не только во время рождественских и новогодних праздников, но и в остальное время, что создаст удобство для перемещения граждан.

Третий шаг – Украина предлагает вновь разморозить процесс обмена пленными. Со свой стороны Киев предложил предоставить списки всех задержанных и, если они изъявят желания возвратиться в ОРДЛО, то способствовать этому в процессе обмена.

Четвертый шаг вытекает из трех вышеперечисленных. Если они будут выполняться, то Киев готов будет вновь вернуться к обсуждению вокруг закон об особом статусе Донбассе и имплементации "формулы Штайнмайера".

Пятый шаг – Украина обязуется допускать миссию ОБСЕ ко всей территории, которую контролирует украинская власть.

Шестой шаг – переговоры по телефону между президентами Украины и России, в ходе которых Украина предлагает обсудить темы касательно прекращения огня на Донбассе, обмена пленными и отдельно пункт о гарантиях продолжения транзита российского газа через украинскую ГТС после 2024 года.

Седьмой шаг – организационные моменты перед встречей Зеленского и Путина. Подготовка документов.

Восьмой шаг – непосредственная встреча Зеленского и Путина.

Девятый шаг – встречи участников "Нормандского формата".

Десятый шаг – обсуждение в рамках ТКГ законов перед подачей их в украинский парламент. Первым здесь стоит закон об особом статусе Донбассе и имплементацией в него "формулы Штайнмайера". Далее идет закон об амнистии. Затем о децентрализации, где будут учтены особенности ОРДЛО. Также в списке есть закон об особой экономической зоне для Донбасса, а также закон о волеизъявлении на Донбассе.

Читайте также на портале "Комментарии" – в МИД озвучили свое условие по прямым переговорам США, ЕС и НАТО с Россией.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!