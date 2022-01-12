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Ирина Тишко назвала главный вызов, с которым сталкиваются украинские женщины

По уровню представительства женщин в законодательном органе Украина на 100 месте в мире среди почти 200 стран

сегодня, 18:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на исповедование Украиной европейских ценностей и стремление стать полноправным членом ЕС, государство до сих пор не уделяет должного внимания для того, чтобы украинские женщины имели с мужчинами равные возможности. Настоящим вызовом для украинской женщины есть реализовать себя в политике. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время круглого стола "Дискриминация в обществе: как преодолеть неравенство в жизни и на работе" рассказала руководительница ОО "Общественный альянс" и ОО "Политические действия женщин" Ирина Тишко.

Ирина Тишко назвала главный вызов, с которым сталкиваются украинские женщины

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Эксперт отметила, что у украинцев сегодня есть свое собственное государство, однако еще недавно они были в составе Советского Союза. Поэтому кое-кому разговоры о дискриминации женщин кажутся чем-то новым, что не ложится в концепцию личного мировосприятия. Нередко приходится слышать в Украине, что разговоры о дискриминации женщин в обществе, разговоры о гендерном равенстве, разговоры о феминизме – это не украинское, а то, что пришло из-за границы, навязанное извне. И довольно странным выглядит, что государство в этом процессе в стороне. Занимает позицию наблюдателя, хотя оно должно заботиться об обществе.

"Мы живем не сами где-нибудь на куске мировой карты. Мы живем в глобальном мире. Мы понимаем, что государство должно осознавать, что разнообразие – это только в пользу экономики и в пользу уровня демократии, развития и благополучия каждого гражданина. Это необратимый процесс для Украины. Он еще продолжается, но этот процесс необратим", – отметила Ирина Тишко.

Она подчеркнула, что в Украине политика остается сферой, где права женщин наиболее дискриминированы. Последние социсследования Фонда Деминициативы Кучерива показывают, что 29% женщин и 20% мужчин так считают.

"В патриархальной системе эта сфера (Ред. политика) принадлежит мужчинам и, если женщина туда попадает, это считается не совсем нормальным. Быть женщиной в политике – это большой вызов, потому что кроме борьбы с оппонентами ежедневно женщине приходится бороться со стереотипами, с разного вида дискриминациями", – отметила Ирина Тишко.

Эксперт подытожила, в украинском парламенте 21% женщин и Украина на 100 месте в мире среди почти 200 стран по уровню представительства женщин в законодательном органе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DEglbKnnrGk
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Обсуждения

Игорь

сегодня, 18:20

класс. надо составить список из извращенцев и заполнить ими наполовину верховну раду и правительство. все равно они ведут себя как педерасты.

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