Ирина Тишко назвала главный вызов, с которым сталкиваются украинские женщины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на исповедование Украиной европейских ценностей и стремление стать полноправным членом ЕС, государство до сих пор не уделяет должного внимания для того, чтобы украинские женщины имели с мужчинами равные возможности. Настоящим вызовом для украинской женщины есть реализовать себя в политике. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время круглого стола "Дискриминация в обществе: как преодолеть неравенство в жизни и на работе" рассказала руководительница ОО "Общественный альянс" и ОО "Политические действия женщин" Ирина Тишко.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Эксперт отметила, что у украинцев сегодня есть свое собственное государство, однако еще недавно они были в составе Советского Союза. Поэтому кое-кому разговоры о дискриминации женщин кажутся чем-то новым, что не ложится в концепцию личного мировосприятия. Нередко приходится слышать в Украине, что разговоры о дискриминации женщин в обществе, разговоры о гендерном равенстве, разговоры о феминизме – это не украинское, а то, что пришло из-за границы, навязанное извне. И довольно странным выглядит, что государство в этом процессе в стороне. Занимает позицию наблюдателя, хотя оно должно заботиться об обществе.
Она подчеркнула, что в Украине политика остается сферой, где права женщин наиболее дискриминированы. Последние социсследования Фонда Деминициативы Кучерива показывают, что 29% женщин и 20% мужчин так считают.
Эксперт подытожила, в украинском парламенте 21% женщин и Украина на 100 месте в мире среди почти 200 стран по уровню представительства женщин в законодательном органе.
Читайте на портале "Комментарии" — нардеп Совсун рассказала, без чего внедрение гендерного равенства не будет иметь смысла в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Игорь
сегодня, 18:20
класс. надо составить список из извращенцев и заполнить ими наполовину верховну раду и правительство. все равно они ведут себя как педерасты.