Имеют ли право водители снимать на камеру инспекторов полиции - отвечает эксперт

В последнее время в Youtube и других социальных сетях можно увидеть немало видео автоблогеров, активистов и рядовых украинцев, как они снимают на телефон инспекторов полиции во время остановки транспорта. Правда, по словам водителей, часто правоохранители категорически запрещают фиксировать их действия на камеру и делать фото или аудиозаписи, называя это незаконным.

Может ли водитель снимать на камеру инспектора полиции. Фото из открытых источников

Напрашивается вопрос: "Так все же можно снимать на телефон действия инспекторов полиции во время несения службы, или нельзя?". За ответом издание "Комментарии" обратилось к эксперту.

Адвокат, управляющий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь прежде всего отметил, что сотрудники полиции, конечно же, обязаны действовать в рамках своих полномочий и в соответствии с нормами законодательства.

"Все полномочия полиции регламентированы законом "О национальной полиции", Конституцией Украины и другими законами нашей страны. Все нормы, описанные в законодательстве, являются императивными, то есть сотрудники полиции обязаны действовать исключительно в их рамках. Любой выход за рамки этих норм будет считаться превышением власти и служебных полномочий", — говорит эксперт.

В то же время адвокат объясняет, что, опираясь на тот же закон "О национальной полиции", во время службы действия инспекторов считаются публичными, а потому — открытыми для граждан.

"Согласно ст. 9 закона "О национальной полиции", полиция осуществляет свою деятельность на основании открытости и прозрачности. То есть, действия инспекторов полиции во время службы являются публичным и могут фиксироваться на телефон. Однако часто инспектора полиции злоупотребляют своим правом и запрещают снимать. Такой запрет является незаконным, однако Вы сможете это обжаловать только потом. И далеко не каждый будет готов это делать, поскольку это — затраты времени и ресурсов. Дабы быть максимально защищенным и в случае таких явно незаконных требований полиции, Вы всегда можете снимать себя, что всегда законно. А если инспекторы попадают в кадр — это их проблемы", — разъясняет Денис Бондарь.

Что касается служебных удостоверений, которые инспекторы полиции часто тоже отказываются показывать на камеру, то, по словам эксперта, здесь вопрос несколько сложнее.

"Согласно ЗУ "О доступе к публичной информации", информация с ограниченным доступом — это информация, доступ к которой имеет только ограниченный круг лиц и обнародование которой запрещено распорядителем информации. То есть, удостоверение не является информацией, — подчеркивает Денис Бондарь. — Также удостоверение не может быть конфиденциальной информацией, поскольку конфиденциальная информация тоже должна быть четко описана в специальных внутренних документах. И если бы удостоверение было таким конфиденциальным, его нельзя было бы показывать водителям — это противоречило бы ч.3 ст.18 ЗУ "О национальной полиции", где сказано, что полицейский ОБЯЗАН дать ознакомится со своим удостоверением. Получается, что прямого запрета на съемку удостоверение нигде нет".

"Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что съемка действий инспектора полиции, как и его удостоверение, не противоречит законодательству Украины — то есть, вполне законная", — добавляет адвокат.

Издание "Комментарии" ранее писало, что в правила дорожного движения были внесены изменения, согласно которым полицейские не могут больше останавливать автомобили с помощью жезла.





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