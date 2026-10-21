Хлеб может подорожать на 60%: цены на продукты взлетят к концу 2026 года

До конца 2026 года украинцы могут столкнуться с дальнейшим удорожанием базовых продуктов. Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что хлеб в Украине может подорожать на 60% до конца года. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие продукты могут подорожать в Украине до конца 2026 года.

Продукты. Фото портал "Комментарии"

Хлеб может подорожать на 60%

Наиболее тревожный прогноз касается хлеба. ChatGPT и Copilot допускают рост цен практически на 60% к концу года. ChatGPT одновременно напоминает, что ранее озвучивали и более сдержанный прогноз — 6-10%, поэтому максимальное подорожание не гарантировано.

Gemini оценивает риск роста стоимости хлеба и мучных изделий в 30-50% и больше. Причина – дополнительные расходы пекарен на горючее и автономное питание.

Какие продукты значительно подорожают

Молочная продукция, по оценкам чат-ботов, может прибавить в цене 15-25%. На стоимость влияют затраты на электроэнергию, переработку и хранение.

Еще один риск – тепличные овощи. ChatGPT прогнозирует подорожание огурцов и помидоров на 50-60% к концу осени, а Copilot допускает рост цен на овощи и фрукты на 30-50%. Gemini также предупреждает о подорожании тепличной продукции зимой из-за расходов на обогрев.

Copilot отдельно прогнозирует рост цен на мясо и колбасные изделия на 5-10%. Также, по его оценке, среднее удорожание продуктовой корзины может составить 15-20%.

Вывод

Все три чата сходятся на том, что энергетические проблемы и более дорогая логистика могут подтолкнуть цены на базовые продукты вверх. Наибольшие риски видят они для хлеба, молочной продукции и овощей.

В то же время, оценки отличаются: ChatGPT приводит рисковый сценарий роста цен на хлеб на 60%, Gemini называет диапазон 30–50% и более, а Copilot также допускает почти 60%.

Следует отметить, что это прогнозы, а не гарантированные показатели: окончательное удорожание будет зависеть от затрат производителей, ситуации с электроэнергией и логистикой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты могут быть в дефиците до конца 2026 года.



