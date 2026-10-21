Хлеб может подорожать на 60%: цены на продукты взлетят к концу 2026 года

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Кречмаровская Наталия
До конца 2026 года украинцы могут столкнуться с дальнейшим удорожанием базовых продуктов. Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что хлеб в Украине может подорожать на 60% до конца года. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие продукты могут подорожать в Украине до конца 2026 года.
Продукты. Фото портал "Комментарии"
Наиболее тревожный прогноз касается хлеба. ChatGPT и Copilot допускают рост цен практически на 60% к концу года. ChatGPT одновременно напоминает, что ранее озвучивали и более сдержанный прогноз — 6-10%, поэтому максимальное подорожание не гарантировано.
Gemini оценивает риск роста стоимости хлеба и мучных изделий в 30-50% и больше. Причина – дополнительные расходы пекарен на горючее и автономное питание.
Молочная продукция, по оценкам чат-ботов, может прибавить в цене 15-25%. На стоимость влияют затраты на электроэнергию, переработку и хранение.
Еще один риск – тепличные овощи. ChatGPT прогнозирует подорожание огурцов и помидоров на 50-60% к концу осени, а Copilot допускает рост цен на овощи и фрукты на 30-50%. Gemini также предупреждает о подорожании тепличной продукции зимой из-за расходов на обогрев.
Copilot отдельно прогнозирует рост цен на мясо и колбасные изделия на 5-10%. Также, по его оценке, среднее удорожание продуктовой корзины может составить 15-20%.
Все три чата сходятся на том, что энергетические проблемы и более дорогая логистика могут подтолкнуть цены на базовые продукты вверх. Наибольшие риски видят они для хлеба, молочной продукции и овощей.
В то же время, оценки отличаются: ChatGPT приводит рисковый сценарий роста цен на хлеб на 60%, Gemini называет диапазон 30–50% и более, а Copilot также допускает почти 60%.
Следует отметить, что это прогнозы, а не гарантированные показатели: окончательное удорожание будет зависеть от затрат производителей, ситуации с электроэнергией и логистикой.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты могут быть в дефиците до конца 2026 года.