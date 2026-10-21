Хліб може подорожчати на 60%: ціни на які продукти злетять до кінця 2026 року

До кінця 2026 року українці можуть зіткнутися з подальшим подорожчанням базових продуктів. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що хліб в Україні може подорожчати на 60% до кінця року. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які продукти можуть подорожчати в Україні до кінця 2026 року.

Продукти. Фото портал "Коментарі"

Хліб може подорожчати на 60%

Найбільш тривожний прогноз стосується хліба. ChatGPT і Copilot допускають зростання цін майже на 60% до кінця року. ChatGPT водночас нагадує, що раніше озвучували й значно стриманіший прогноз — 6-10%, тому максимальне подорожчання не є гарантованим.

Gemini оцінює ризик зростання вартості хліба та борошняних виробів у 30–50% і більше. Причина — додаткові витрати пекарень на пальне й автономне живлення.

Які продукти значно подорожчають

Молочна продукція, за оцінками чат-ботів, може додати в ціні 15-25%. На вартість впливають витрати на електроенергію, переробку та зберігання.

Ще один ризик — тепличні овочі. ChatGPT прогнозує подорожчання огірків і помідорів на 50-60% до кінця осені, а Copilot допускає зростання цін на овочі та фрукти на 30-50%. Gemini також попереджає про здорожчання тепличної продукції взимку через витрати на обігрів.

Copilot окремо прогнозує зростання цін на м'ясо та ковбасні вироби на 5-10%. Також, за його оцінкою, середнє подорожчання продуктового кошика може становити 15-20%.

Висновок

Усі три чат-боти сходяться на тому, що енергетичні проблеми та дорожча логістика можуть підштовхнути ціни на базові продукти вгору. Найбільші ризики вони бачать для хліба, молочної продукції та овочів.

Водночас оцінки відрізняються: ChatGPT наводить ризиковий сценарій зростання цін на хліб на 60%, Gemini називає діапазон 30–50% і більше, а Copilot також допускає майже 60%.

Варто зазначити, що це прогнози, а не гарантовані показники: остаточне подорожчання залежатиме від витрат виробників, ситуації з електроенергією та логістикою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти можуть бути в дефіциті до кінця 2026 року.



