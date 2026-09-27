Хэллоуин довел до суда: из-за чего люди подавали самые странные иски

Для большинства людей Хэллоуин – это костюмы, сладости и жуткие развлечения. Но иногда празднования заканчивались не вечеринкой, а судебными разбирательствами. Причиной иска могли стать даже хлопчатобумажный костюм, надувная тыквенная конструкция или просто испуг.

Хэллоуинские декорации с тыквой и скелетом. Фото: jojo_from_hamburg / Pixabay

Костюм вспыхнул прямо на вечеринке

В 1984 году Фрэнк и Сьюзен Ферлито пришли на вечеринку к Хэллоуину в костюмах. Сьюзен создала мужчине образ ягненка, прикрепив к его одежде хлопчатобумажный материал производства Johnson & Johnson. Когда Фрэнк решил прикурить сигарету зажигалкой, его левая рука загорелась. Мужчина получил ожоги более трети тела. Супруги подали иск против компании. В 1989 году присяжные присудили Фрэнку 555 тысяч долларов, а Сьюзен – 70 тысяч. Однако впоследствии компания добилась нового разбирательства, а в 1992 году апелляционный суд вынес решение в пользу Johnson & Johnson.

Гигантская тыква обвалилась после ливня

В 2017 году владелец сезонного магазина заказал большую надувную тыквенную конструкцию, под которой планировал обустроить торговую точку. После сильного ливня вода накопилась сверху, и сооружение обрушилось. Люди не пострадали, но товар внутри был уничтожен. Страховая компания выплатила шестизначную сумму, а затем подала иск против производителя конструкции и устанавливавшей её компании.

Контактные линзы тоже привели в суд

Некоторые продавцы декоративных контактных линз для Хэллоуина столкнулись с исками из-за продажи таких изделий без рецепта. Неправильно подобранные линзы могут повредить роговицу, вызвать инфекцию или создать риск серьезных проблем со зрением. В 2016 году генеральный прокурор штата Миссури подал иск против Gotcha Costume Rental за продажу линз без рецепта. Владелец согласился соблюдать требования и продавать их только покупателям с соответствующим рецептом.

Даже костюм банана стал предметом судебного спора

В 2017 году производитель костюмов Rasta Imposta подал иски против нескольких компаний, включая Kmart и Kangaroo Manufacturing. Причиной стали схожие костюмы банана. Компания полагала, что её дизайн копируют. В 2019 году апелляционный суд согласился, что костюм Rasta Imposta имеет достаточно особые черты, чтобы подпадать под защиту авторского права.

За страх в комнате ужасов тоже пришлось судиться

В 2011 году Скотт Гриффин вместе с друзьями посетил аттракцион The Haunted Trail в Сан-Диего. Когда мужчина подумал, что испытание уже закончилось, перед ним внезапно предстал актер с бензопилой. Гриффин испугался, побежал и упал, травмировав запястье. Он подал иск против организаторов, обвиняя их в халатности и нападении. Суд первой инстанции принял сторону владельцев аттракциона, а в 2015 году апелляционный суд подтвердил это решение. Судьи отметили, что риск испугаться, побежать и упасть был неотъемлемой частью такого аттракциона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как мужчина судился из-за невыполненных обещаний в телерекламе