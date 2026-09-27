Гелловін довів до суду: через що люди подавали найдивніші позови

Для більшості людей Гелловін — це костюми, солодощі та моторошні розваги. Але іноді святкування закінчувалися не вечіркою, а судовими розглядами. Причиною позову могли стати навіть бавовняний костюм, надувна гарбузова конструкція або звичайний переляк.

Декорації до Хелловіну з гарбузом і скелетом. Фото: jojo_from_hamburg / Pixabay

Костюм спалахнув просто на вечірці

У 1984 році Френк і Сьюзен Ферліто прийшли на вечірку до Гелловіну в костюмах. Сьюзен створила чоловікові образ ягняти, прикріпивши до його одягу бавовняний матеріал виробництва Johnson & Johnson. Коли Френк вирішив прикурити сигарету запальничкою, його ліва рука спалахнула. Чоловік отримав опіки більш ніж третини тіла. Подружжя подало позов проти компанії. У 1989 році присяжні присудили Френку 555 тисяч доларів, а Сьюзен — 70 тисяч. Однак згодом компанія домоглася нового розгляду, а у 1992 році апеляційний суд виніс рішення на користь Johnson & Johnson.

Гігантський гарбуз обвалився після зливи

У 2017 році власник сезонного магазину замовив велику надувну гарбузову конструкцію, під якою планував облаштувати торгову точку. Після сильної зливи вода накопичилася зверху, і споруда обвалилася. Люди не постраждали, але товар усередині був знищений. Страхова компанія виплатила шестизначну суму, а потім подала позов проти виробника конструкції та компанії, яка її встановлювала.

Контактні лінзи теж призвели до суду

Деякі продавці декоративних контактних лінз для Гелловіну зіткнулися з позовами через продаж таких виробів без рецепта. Неправильно підібрані лінзи можуть пошкодити рогівку, спричинити інфекцію або створити ризик серйозних проблем із зором. У 2016 році генеральний прокурор штату Міссурі подав позов проти Gotcha Costume Rental за продаж лінз без рецепта. Власник погодився дотримуватися вимог і продавати їх лише покупцям із відповідним рецептом.

Навіть костюм банана став предметом судового спору

У 2017 році виробник костюмів Rasta Imposta подав позови проти кількох компаній, зокрема Kmart і Kangaroo Manufacturing. Причиною стали схожі костюми банана. Компанія вважала, що її дизайн копіюють. У 2019 році апеляційний суд погодився, що костюм Rasta Imposta має достатньо особливих рис, щоб підпадати під захист авторського права.

За переляк у кімнаті жахів теж довелося судитися

У 2011 році Скотт Гріффін разом із друзями відвідав атракціон The Haunted Trail у Сан-Дієго. Коли чоловік подумав, що випробування вже закінчилося, перед ним раптово з'явився актор із бензопилою. Гріффін злякався, побіг і впав, травмувавши зап'ястя. Він подав позов проти організаторів, звинувачуючи їх у недбалості та нападі. Суд першої інстанції став на бік власників атракціону, а у 2015 році апеляційний суд підтвердив це рішення. Судді зазначили, що ризик злякатися, побігти та впасти був невід'ємною частиною такого атракціону.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як чоловік судився через невиконані обіцянки з телереклами