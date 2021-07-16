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Филатов и Корбан используют методы силовиков в борьбе с оппонентами - блогер

Общественные активисты Днепра заявили об использовании местной властью факта избиения Натальи Ешонкуловой с целью давления на нового министра внутренних дел Монастырского

16 июля 2021, 22:58
Автор:

Администратор

Как заявляют журналисты издания Апостроф, общественный активист из Днепра Сергей Суслович высказал мнение, что мэр Днепра Борис Филатов и Геннадий Корбан якобы уже расставили "ловушки для новоназначенного главы МВД Дениса Монастырского".

Филатов и Корбан используют методы силовиков в борьбе с оппонентами - блогер

мэр Днепра, Борис Филатов

"Шумят, шумят, просят найти виновных в избиении Наташи Ешонкуловой, — пишет активист Сергей Суслович. — Хотя что там искать? Геннадий Бутенко уже писал: активистка стала сакральной жертвой на их же заказу. В первый же день работы Монастырского", цитирует издание блогера.

Община города так и не дождалась реакции власти на избиение журналистов муниципалами еще 2 июля: "Руки развязаны. Активистку же, которая имела неосторожность сотрудничать с самим Корбаном, теперь "пустили в расход".

Филатов не скрывает, что сотрудничал с пострадавшей Ешонкуловой, отмечают Геннадий Бутенко и Сергей Суслович.

"Теперь, по гэбэшным методичкам, ему (Филатову) легче обвинить в ее избиении оппозиционных днепрян. Собственно он уже знает кто виноват, тыча пальцем: "Сделать так, чтоб Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ, которая кроме денег, телеканалов, обзавелась ещё и собственными депутатами от партии власти".

Активист делает резюме: "И да, "Днепр свободно вздохнет от ОПГ" только тогда, когда полиция наконец даст ход уголовным делам против Филатова и Корбана, которые сейчас стоят "на стопе".

Напомним, 3го июля представители "Муниципальной варты" избили журналистов оппозиционных Борису Филатову телеканалов "Д1" и "ОТВ". Они обратились к руководству государства с просьбой о помощи. В ответ Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистов сравнил со "скотом".

15 июля активистка Наталья Ешонкулова сообщила об ее избиении возле собственного дома. Ешонкулова заявила, что ее били двое неизвестных.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/politics/regional-policy/2021-07-16/filatov-i-korban-ispolzuyut-metodyi-fsb-v-borbe-s-opponentami---aktivist/238496
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