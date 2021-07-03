Боевики «Муниципальной варты» Филатова избили оператора оппозиционного мэру канала



















Вчера в Днепре был жестоко избит оператор оппозиционного к мэру Борису Филатову канала Д1 Сергей Файзулин. Об этом сообщается в заявлении коллектива, обнародованном на официальном сайте.

Сергей Файзулин, оператор телеканала Д1

Файзулин, согласно редакционному заданию, освещал незаконный демонтаж рекламных носителей организации "Гражданская сила" на проспекте Пушкина. Сначала работники "Муниципальной варты" (силовой структуры, непосредственно подчиненной Филатову), которые были одной из сторон конфликта, мешали снимать событие. Позже силовики и молодые люди в черных и коричневых футболках повалили Сергея на землю и жестоко избили. В Областной клинической больнице имени Мечникова в Файзулина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение горла. Телеоператора госпитализировали.

Кроме избиения Файзулина, боевики "Муниципальной варты" разбили камеру оператора и изъяли сама запись нападения. Также от рук нападавших пострадал оператор другого оппозиционного к Филатову канала — "ОТВ".

Нападающих задержала полиция, а руководство телеканала Д1 обратилось к возможным свидетелям нападения с помощью.

Сейчас ситуация с избиением оператора на контроле полиции. Между тем руководство Д1 ждет осуждения действий "Муниципальной охраны" и Бориса Филатова как от Национального союза журналистов Украины, так и со стороны международных и правозащитных организаций.



Это уже не первый конфликт мэра Днепра с работниками СМИ. Напомним, несколько дней назад Борис Филатов на своей странице в сети Facebook обозвал журналистов "скотами". Все потому, что ряд СМИ распространили версию, что Филатов баллотироваться на следующих президентских выборах как технический кандидат Владимира Зеленского.

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