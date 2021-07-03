logo
Русский Українська

BTC/USD

34650.06

ETH/USD

2226.23

LTC/USD

139.76

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Боевики «Муниципальной варты» Филатова избили оператора оппозиционного мэру канала
commentss НОВОСТИ Все новости

Боевики «Муниципальной варты» Филатова избили оператора оппозиционного мэру канала

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение горла

сегодня, 16:37
Автор:

Станислав Молчанов








Вчера в Днепре был жестоко избит оператор оппозиционного к мэру Борису Филатову канала Д1 Сергей Файзулин. Об этом сообщается в заявлении коллектива, обнародованном на официальном сайте.

Боевики «Муниципальной варты» Филатова избили оператора оппозиционного мэру канала

Сергей Файзулин, оператор телеканала Д1

Файзулин, согласно редакционному заданию, освещал незаконный демонтаж рекламных носителей организации "Гражданская сила" на проспекте Пушкина. Сначала работники "Муниципальной варты" (силовой структуры, непосредственно подчиненной Филатову), которые были одной из сторон конфликта, мешали снимать событие. Позже силовики и молодые люди в черных и коричневых футболках повалили Сергея на землю и жестоко избили. В Областной клинической больнице имени Мечникова в Файзулина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение горла. Телеоператора госпитализировали.

Кроме избиения Файзулина, боевики "Муниципальной варты" разбили камеру оператора и изъяли сама запись нападения. Также от рук нападавших пострадал оператор другого оппозиционного к Филатову канала — "ОТВ".

Нападающих задержала полиция, а руководство телеканала Д1 обратилось к возможным свидетелям нападения с помощью.

Сейчас ситуация с избиением оператора на контроле полиции. Между тем руководство Д1 ждет осуждения действий "Муниципальной охраны" и Бориса Филатова как от Национального союза журналистов Украины, так и со стороны международных и правозащитных организаций.

Это уже не первый конфликт мэра Днепра с работниками СМИ. Напомним, несколько дней назад Борис Филатов на своей странице в сети Facebook обозвал журналистов "скотами". Все потому, что ряд СМИ распространили версию, что Филатов баллотироваться на следующих президентских выборах как технический кандидат Владимира Зеленского.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ