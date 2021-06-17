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Главная Новости Общество права человека "Это Дмитрий Гон...Гордон": ведущая росСМИ оговорилась после комментария украинского журналиста (ВИДЕО)
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"Это Дмитрий Гон...Гордон": ведущая росСМИ оговорилась после комментария украинского журналиста (ВИДЕО)

Видео быстро разлетелось по Сети

сегодня, 09:55
Автор:

Елизавета Черных

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон дал комментарий российскому СМИ "Эхо Москвы". В частности, речь шла о Донбассе. Соответствующий видеоролик разлетелся по Сети из-за оговорки ведущей, пишет "УНИАН".

"Это Дмитрий Гон...Гордон": ведущая росСМИ оговорилась после комментария украинского журналиста (ВИДЕО)

Эхо Москвы - фото из открытых источников

Так Гордон заявил, что наступит время, когда армию Украины будут встречать на Донбассе хлебом-солью, а "Л/ДНР" и вовсе перестанут существовать. 

В ответ на это ведущая сказала:

"Запомним это обещание... Это журналист Дмитрий Гон...Гордон у нас в эфире". 

Ранее портал "Комментарии" писал, что известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая насмешила своих поклонников курьезной ситуацией, которая произошла во время очередного прямого эфира. Так, она забыла надеть обувь, когда начался выпуск новостей.  Зрители смогли четко увидеть этот конфуз, когда сменился ракурс. Соломия сидела в студии с босыми ногами, но не растерялась в этот момент, а продолжала уверенно вести эфир.  Позже она призналась, что о произошедшем ей написало множество людей. Но главное, что никто из них не высказывал своего негатива по поводу этой ситуации. Наоборот, люди писали ей в личные сообщения теплые слова поддержки, говоря, чтобы она не переживала по этому поводу. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что во время выступления на митинге в штате Джорджия, президент США Джо Байден попал в курьезную ситуацию. Он потерял свою маску и искал ее почти 40 секунд. Смешное видео распространилось в Твиттере. Сначала Байден начал суетиться. Затем политик в микрофон сказал: "Ищу свою маску. У меня проблемы". Через несколько секунд к поискам присоединились помощники и первая леди Джилл Байден. Жена осмотрела все бумаги Джо Байдена. Также женщина посмотрела, не упала ли маска на пол. Однако средства защиты нигде не было. Затем президент решил обыскать карманы. Оказалось, что маска все время была в брюках Байдена. Президент обрадовался и высоко показал публике свою находку.




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Источник: https://www.unian.net/curiosities/eto-dmitriy-gon-gordon-vedushchaya-rossmi-ogovorilas-posle-kommentariya-ukrainskogo-zhurnalista-video-poslednie-novosti-11456323.html
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