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Джо Байден попал в курьезную ситуацию (Видео)

Президент США Джозеф Байден пытался найти свою маску около 40 минут

30 апреля 2021, 16:15
Автор:

Кириєнко Анна

Во время выступления на митинге в штате Джорджия, президент США Джо Байден попал в курьезную ситуацию. Он потерял свою маску и искал ее почти 40 секунд. Смешное видео распространилось в Твиттере.

Джо Байден попал в курьезную ситуацию (Видео)

Президент США Джо Байден попал в курьезную ситуацию. Фото: rbk.ru

Сначала Байден начал суетиться. Затем политик в микрофон сказал: "Ищу свою маску. У меня проблемы".

Через несколько секунд к поискам присоединились помощники и первая леди Джилл Байден. Жена осмотрела все бумаги Джо Байдена. Также женщина посмотрела, не упала ли маска на пол. Однако средства защиты нигде не было.

Затем президент решил обыскать карманы. Оказалось, что маска все время была в брюках Байдена.

Президент обрадовался и высоко показал публике свою находку.

Напомним, что ранее сообщалось, как американский лидер Джозеф Байден проводит свой досуг. Оказывается, что глава государства, как и большинство граждан Америки любит кино. У мужчины две собаки, с которыми он играет. Также Джо Байден обожает свою семью и близких людей, с которыми находит время, чтобы просто встретиться и отдохнуть. Джен Псаки заявила, что Байден делает в свободное время, что и большинство людей по всей стране. У лидера США очень близкие отношения семьей — не только с женой, но и с внуками, для которых он выделяет свободное  время на выходные дни. Подробнее об отдыхе президента читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, какую тему хочет задеть президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Джозеф Байден планирует обсудить ситуацию, которая происходит в Украине. Подробнее читайте здесь.


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Источник: https://twitter.com/NathanBrandWA/status/1387904945064759299
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