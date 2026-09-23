"Эта зима для Украины может стать последней": озвучен ужасный прогноз

Зима 2026-2027 годов может стать не только очень сложной, а фактически последней.

Отопление. Фото портал "Комментарии"

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что Украина уже пришла к такому уровню, что следующая зима будет, если не последней, то такой, которая может привести к необратимым процессам.

"То есть мы не сможем восстановиться. Денег у нас сегодня нет, 40 млрд заблокировано и ситуация с государственными деньгами по подготовке к отопительному сезону полностью провалена. Многоквартирные дома не обеспечены резервными источниками питания. В частном секторе подготовка к отопительному сезону вообще не велась", — пояснил эксперт.

Попенко отметил, как на фоне заявлений депутатов о необходимости готовиться к зиме самим, потому что никто к этому не готов, система может пройти зиму, если практически нет ничего для подготовки.

"Если государственная система продолжает сажать цветочки на пятый год войны по Киеву и при том, что не построено ни одного бомбоубежища, нет никакой бетонной остановки по городу. То, наверное, это уже и есть этот судный день для нашей системы, потому что она просто развалится", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что главной угрозой для Киева во время предстоящего отопительного сезона остаются масштабные удары по энергетической инфраструктуре, которые наносит враг. Об этом рассказал народный депутат Украины Сергей Нагорняк. По его словам, ключевая помощь столицы со стороны международных партнеров должна состоять в оказании систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Ведь основное тепло киевляне получают из трех больших теплоэлектроцентралей и являются очень уязвимыми целями.