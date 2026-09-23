“Ця зима для України може стати останньою”: озвучено жахливий прогноз

Зима 2026-2027 років може стати не тільки дуже складною, а фактично останньою.

Опалення. Фото портал "Коментарі"

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що Україна вже прийшла до такого рівня, що наступна зима буде, якщо не останньою, то такою, яка може призвести до незворотних процесів.

“Тобто ми не зможемо відновитися. Грошей у нас на сьогодні немає, 40 млрд заблоковано і ситуація з державними грошима з підготовки до опалювального сезону повністю провалена. Багатоквартирні будинки не забезпечені резервними джерелами живлення. У приватному секторі підготовка до опалювального сезону взагалі не велась”, — пояснив експерт.

Попенко зазначив, як на тлі заяв депутатів про необхідність готуватися до зими самим, бо ніхто до цього не готовий, система може пройти зиму, якщо практично немає нічого для підготовки.

“Якщо державна система продовжує садити квіточки на п'ятий рік війни по Києву і при тому, що не побудовано жодного бомбосховища, немає жодної бетонної зупинки по місту. То, напевно, це вже і є оцей судний день для нашої системи, тому що вона просто розвалиться”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що головною загрозою для Києва під час майбутнього опалювального сезону залишаються масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, які завдає ворог. Про це розповів народний депутат України Сергій Нагорняк. За його словами, ключова допомога столиці з боку міжнародних партнерів має полягати у наданні систем протиповітряної оборони та ракет до них. Адже основне тепло кияни отримують з трьох великих теплоелектроцентралей і є надзвичайно вразливими цілями.