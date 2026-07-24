Що буде з Києвом взимку: в Раді заявили про найбільший ризик

Столиця ризикує залишитися без тепла у люті морози, якщо міжнародні партнери терміново не посилять захист неба над містом протиповітряною обороною.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Головною загрозою для Києва під час майбутнього опалювального сезону залишаються масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, які завдає ворог. Про це розповів народний депутат України Сергій Нагорняк. За його словами, ключова допомога столиці з боку міжнародних партнерів має полягати у наданні систем ППО та ракет до них.

Наразі теплозабезпечення майже трьох мільйонів киян залежить від роботи трьох великих теплоелектроцентралей, пояснив політик. Вони є надзвичайно вразливими цілями. Фізично закрити подібні об'єкти від ракет чи дронів якимись саркофагами просто неможливо, зазначив нардеп. Створити альтернативну розподілену теплогенерацію у короткі терміни та за наявних ресурсів також не вдасться.

"Тому найголовніше сьогодні захистити ці теплоелектроцентралі. До того ж місто Київ спільно з агентством з відновлення поступово починають будувати додаткові об'єкти теплогенерації. Вони у разі влучань по теплоелектроцентралям зможуть в мережу подавати теплу воду для того, щоб принаймні зберегти всю інфраструктуру міста, щоб вона не розморозилась під час там якихось сильних морозів”, — пояснив народний депутат.

Зараз енергетики роблять максимум для відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань внаслідок атак, які здійснює ворог. Вони працюють цілодобово. Спеціалісти намагаються ввести обладнання в експлуатацію до перших морозів або намагатимуться надолужити вже протягом зими.

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