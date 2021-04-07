Экс-глава Нацполиции в Запорожской области рассказал, как инсценировали его задержание

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Станислав Молчанов
Бывший
руководитель Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша на
своей странице
в Facebook рассказал, что его задержание сотрудниками правоохранительных
органов в прошлом году было инсценировано.
Инсценирование задержания Олега Золотоноши
Тогда
несколько украинских СМИ писали, что экс-начальник запорожского главка управлял автомобилем в
нетрезвом состоянии, за что его и задержали. Официальной реакции на эти
сообщения со стороны Нацполиции не было, также не были опубликованы фото с
места задержания.
По его словам, все происходящее во время задержания было заранее спланированной легендой и что он не был за рулем в нетрезвом состоянии.
Золотоноша заявляет, что организовать
все помог Игорь Мосийчук, который позаботился о том, чтобы история выглядела
правдоподобно. Правда, зачем это все было нужно, экс-руководитель Нацполиции в
Запорожской области не рассказал.
Для того, чтобы
подтвердить, что задержание было фейком, экс-глава Нацполиции в Запорожской области
опубликовал официальный документ – ответ начальника управления превентивной
деятельности ГУ Нацполиции Киева Олега Онисько.
Напомним, "Комментарии" писали, как отреагировала полиция, на то, что Мураев и Бутусов едва не подрались в прямом эфире
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