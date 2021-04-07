Экс-глава Нацполиции в Запорожской области рассказал, как инсценировали его задержание

Бывший руководитель Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша на своей странице в Facebook рассказал, что его задержание сотрудниками правоохранительных органов в прошлом году было инсценировано.



Инсценирование задержания Олега Золотоноши

Тогда несколько украинских СМИ писали, что экс-начальник запорожского главка управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, за что его и задержали. Официальной реакции на эти сообщения со стороны Нацполиции не было, также не были опубликованы фото с места задержания.

"Сегодня могу сообщить часть информации, которая до недавнего времени была тайной", – написал на своей странице в соцсети Золотоноша.

По его словам, все происходящее во время задержания было заранее спланированной легендой и что он не был за рулем в нетрезвом состоянии.

Золотоноша заявляет, что организовать все помог Игорь Мосийчук, который позаботился о том, чтобы история выглядела правдоподобно. Правда, зачем это все было нужно, экс-руководитель Нацполиции в Запорожской области не рассказал.

"Впереди нас ждет множество интересных новостей. Чтобы понять их в полной мере, нужно работать над развитием критического мышления", – добавил Золотоноша.





Для того, чтобы подтвердить, что задержание было фейком, экс-глава Нацполиции в Запорожской области опубликовал официальный документ – ответ начальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Киева Олега Онисько.

"… установлено, что в соответствии с книгой задержанных Печерского управления полиции ГУ Национальной полиции в г.Киев гражданин Золотоноша Олег Викторович … 15.07.2020 года в Печерское УП ГУНП в г.Киев не доставлялся, сотрудниками управления патрульной полиции г.Киев и Печерского управления полиции в отношении последнего административные материалы (в том числе протокол об административном задержании) не составлялись", – говорится в документе.





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