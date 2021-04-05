Мураев и Бутусов едва не подрались в прямом эфире: полиция отреагировала

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Ольга Чародий
Правоохранители открыли уголовное расследование после
перепалки между журналистом Юрием Бутусовым и экс-депутатом Евгением Мураевым в
эфире телеканала "Украина 24".
Мураев и Бутусов (фото из открытых источников)
Бутусов обвинил своего оппонента в том, что якобы он
"российский агент".
"Очень жаль, что сейчас здесь находится человек, который
дает нам тезисы, что ничего не было на Майдане, и на войне. Что у нас здесь,
извините, кто сам что-то спровоцировал... Российская агентура работает, и вы
здесь пример этому. Обидно слышать ваши слова после десятков погибших на
Майдане и 10 тысяч убитых на Донбассе. Вы постеснялись хотя бы. Вы не
российский гражданин, вы должны вести себя, как украинский политик", –
сказал Бутусов.
Мураев возразил его слова. В то же время Бутусова он назвал
"агентом Израиля".
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