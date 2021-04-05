Мураев и Бутусов едва не подрались в прямом эфире: полиция отреагировала



















Правоохранители открыли уголовное расследование после перепалки между журналистом Юрием Бутусовым и экс-депутатом Евгением Мураевым в эфире телеканала "Украина 24".

Мураев и Бутусов (фото из открытых источников)

Бутусов обвинил своего оппонента в том, что якобы он "российский агент".

"Очень жаль, что сейчас здесь находится человек, который дает нам тезисы, что ничего не было на Майдане, и на войне. Что у нас здесь, извините, кто сам что-то спровоцировал... Российская агентура работает, и вы здесь пример этому. Обидно слышать ваши слова после десятков погибших на Майдане и 10 тысяч убитых на Донбассе. Вы постеснялись хотя бы. Вы не российский гражданин, вы должны вести себя, как украинский политик", – сказал Бутусов.

Мураев возразил его слова. В то же время Бутусова он назвал "агентом Израиля".

"Чего мне должно быть стыдно? Я украинский политик", – сказал Мураев.

Напомним, Евгений Мураев считает, что отказ возобновить поставки воды из материковой Украины в аннексированный Россией Крым не имеет политического обоснования. "Отказ от возобновления подачи воды в Крым является классическим примером политической шизофрении. Мы все помним, что формально полуостров остается украинским и там живут граждане Украины", — написал он в своем Facebook. Мураев добавил, что аргументируют отказ от водоснабжения полуострова тем, что заключение договоров о поставке воды с "властями" полуострова будет означать признание Украиной прав России на Крым. "Но не давая воду (и электричество) мы не имеем никаких оснований утверждать, что там наша территория. Государство присутствует там, где есть его ответственность. До этого момента украинское государство предпочитало слова, а не действия... Только что зримее обозначает нужность Украины крымчанам — слова или вода? И что важнее для Украины — слова или деньги за воду?".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!