Депортация украинцев в Россию: что происходит – и как привлечь страну-агрессора к ответственности

Более 500 тысяч украинцев, из которых 121 тысяча — дети, принудительно вывезли в Россию с временно захваченных территорий Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Как квалифицировать такого рода действия России?

Какая за это предусмотрена ответственность – и удастся ли к ней привлечь агрессора? Как вернуть украинцев, вывезенных в РФ?

Эвакуация украинцев на территорию подконтрольную Украине из Луганской области, фото Телеграм Луганская ОВА

РФ решает свои демографические проблемы с помощью депортации украинцев



Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев отмечает, что насильственная депортация началась примерно за две недели до начала открытой военной агрессии РФ. Речь, по его словам, о выселении граждан Украины, проживающих неподалеку от линии разграничения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Делалось это под предлогом возможной активизации военных действии со стороны Украины. В итоге же атаковать начали именно оккупанты.



"К сожалению, данные о количестве депортированных украинских граждан на территории РФ серьезно отличаются. Что говорит о несогласовании позиций наших официальных лиц, а также о невозможности реально подсчитать количество вывезенных. Так, по состоянию на 29 марта Главное управление разведки Минобороны Украины говорило о 40 тысячах украинцев, вывезенных на территорию страны-агрессора. 12 апреля омбудсмен Денисова завила, что на территорию России вывезено более 700 тысяч украинских граждан Сейчас называют цифры в 500 тысяч. Подобное расхождение данных нивелирует сам процесс фиксирования данных преступлений, совершаемых РФ. А насильственная депортация считается военным преступлением, согласно Римскому статуту. Сложность в том, что Украина не ратифицировала Римский статут, а потому не может обратиться с подобного рода исками в Международный уголовный суд (МУС). При том, что МУС с 2015 года исследовал преступления против человечности на территориях аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса", – рассказывает Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, с 2014 года, с начала гибридной войны, на территорию РФ вынужденно выехало до 1,5 млн граждан Украины. Он считает, что Россия такого рода "привлечением соотечественников", включая их насильственную депортацию, как сейчас, решает ряд задач.



"Во-первых, сейчас это проходит в рамках информационной политики. Показать якобы миротворческий характер своей военной агрессии против Украины. Что, конечно, ложь. Во-вторых, так РФ решает проблему демографического кризиса. В-третьих, привлекает дополнительные квалифицированные кадры, которые не надо интегрировать в российское пространство. Нет языковых, ментальных, религиозных и других проблем, по сравнению с представителями тех же среднеазиатских республик. То есть, экономика Украина несет колоссальные потери еще и из-за таких действий агрессора", – резюмирует Дмитрий Снегирев.

Для рассмотрения преступлений России против мирного населения на международному уровне нужно внутреннее расследование в Украине и изменения в законодательстве

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько отмечает, что не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях оккупированных территорий Донецкой области. Она также обращает внимание, что общее количество граждан, которые принудительно вывезены в РФ, назвать сложно. Но в государстве-агрессоре подтверждают, что украинцев вывезли в 35 регионов России, среди которых и наиболее депрессивные.



"При этом нашим гражданам выдают документы, которые запрещают им покидать российские регионы в течение двух лет. Людей направляют на принудительные работы в определенные учреждения и предприятия. Неудивительно, что специалисты сравнивают такие действия с депортацией граждан в нацистскую Германию в годы Второй Мировой", – подчеркивает Мирослава Чорноусько.

По ее словам, бесспорно наличие в таких действиях оккупантов состава военных преступлений, предусмотренных Женевской конвенцией о защите гражданского населения (от 1949 года) и Первым Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям о защите жертв международного вооруженного конфликта (от 1977 года). Те запрещают депортацию или перемещение всего или части населения оккупированной территории в пределах этой территории или за ее пределы (ч. 1 ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения от 1949 года) и расценивают его как серьезное нарушение международного гуманитарного права, которое квалифицируется как военное преступление.

Так, "запрещается, независимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию находящихся под защитой лиц с оккупированной территории на территорию оккупационного государства или на территорию любого другого государства, независимо от того, оккупировано оно или нет".



Вместе с тем, продолжает эксперт, исключением из запрета является необходимость эвакуации гражданского населения для обеспечения его безопасности или особенно веские причины военного характера с запретом перемещения за пределы оккупированной территории, кроме случаев, когда этого невозможно избежать по материальным причинам.



"Однако, ввиду запрета, высказанного российскими властями на выезд с территории РФ в течение двух лет, а также тот факт, что именно российская сторона умышленно препятствует Украине в эвакуации гражданских в пределах территории Украины, такие исключения не распространяются на рассматриваемую ситуацию. Следовательно, Россия безусловно нарушает требования международного законодательства", – резюмирует Мирослава Чорноусько.

Она акцентирует, что функционирование фильтрационных лагерей, а также обстоятельства фильтрации, о которых сообщают граждане, одновременно позволяют утверждать о нарушении ч. 3 статьи 49 Женевской конвенции: "Оккупационное государство, осуществляющее такое перемещение или эвакуацию, должно в пределах своих возможностей максимально обеспечить размещение лиц, находящися под защитой, в надлежащих помещениях. А также обеспечить, чтобы перемещение происходило в удовлетворительных условиях с точки зрения санитарии, здоровья, безопасности и питания, а также, чтобы члены одной семьи не были разлучены".



Эксперт уверена в важности должным образом квалифицировать такие преступления. По ее мнению, позволит это сделать расширенная имплементация соответствующих норм международных конвенций в Уголовный кодекс Украины.

"В частности, речь идет и о депортации населения, то есть принудительном и при отсутствии оснований, предусмотренных международным правом, перемещении (выселении) одного или нескольких лиц, а также собственно населения из местности, на территории которой они законно находились, – на территорию другого государства, – поясняет Мирослава Чорноусько. – В то же время, следует понимать, что речь идет о привлечении к ответственности конкретных лиц, а не в целом государства-агрессора. С юридической точки зрения, такая вина должна быть доказана "вне разумного сомнения". В этом смысле, безусловно, важна надлежащая организация расследования в Украине, сбор доказательств, работа прокуроров. Чтобы в результате были вынесены соответствующие приговоры национальными судами. Без такой базы фактически невозможно будет дальнейшее привлечение к ответственности высшего политического руководства государства-агрессора. В этом смысле целесообразно создание аналога Нюрнбергского трибунала, как международного судебного органа ad hoc в дополнение к Международному уголовному суду (МУС). Привлечение виновных к ответственности – возможно. Тем более, что военные преступления, о которых идет речь, не имеют срока давности. Впрочем, на скорые результаты надеяться не стоит, учитывая специфику процесса доказывания, процедур рассмотрения".

Депортация украинцев и "ссылка" в депрессивные регионы – это военное преступление

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш считает, что Россия занимается в Украине фактическим похищением людей, включая детей.



"Для России это – иностранные граждане. Они не вправе их неволить. Направлять в так называемые фильтрационные лагеря. Отбирать у них документы. Высылать в определенные места. Это – очередные военные преступления", – подчеркивает эксперт.

Татьяна Матяш напоминает, что Германия гастарбайтерам, которых принудительно вывозила, платила и платит деньги до сих пор.



"Ждем, что и Россия за это также будет осуждена. Со всеми вытекающими последствиями", – резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", адковат рассказал, что означает усыновление принудительно депортированных украинцев в РФ.



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