Деловой образ в коричневой гамме: новый образ Елены Зеленской

Первая леди страны сегодня, 16 ноября, присутствовала на заседании Комиссии по координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Елена Зеленская сделала итоги первого года участия нашей страны в "Партнерстве Биарриц". Об этом сообщает ТСН.

По ее словам, Украина только 12 месяцев назад присоединилась к этому важному проекту. Сделано немало, но и работать есть над чем.

Первая леди отметила, что равенство в ее понимании, это свобода и справедливая оценка по сделанному. Мужской или женской работы не существует, любимое дело – это то, что выбрало сердце и на которое хватает сил. В ее понимании таково настоящее равенство.

На этом мероприятии жена украинского президента выгодно отличалась в коричневом брючном костюме. Это одежду она соединила с нежной бежевой блузкой, завязанной на бант.

Жене гаранта шла прическа с боковым пробором и нежный макияж. Из украшений выделялись золотые серьги. Бордовый маникюр удачно дополнил ее великолепный образ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Елена Зеленская покорила сеть . Жена гаранта нашей страны побывала в столице Западной Украины. Для поездки она выбрала свой стильный образ. Зеленская была одета в черную строгую тройку, которая выгодно выделяла ее среди представителей львовского общества. На первой леди была юбка-карандаш, пиджак, украшенный элементами вышивки, блузка такой цветовой гаммы и туфли на высоких каблуках. Совершенству образа придали лаконичные украшения, которыми супруга гаранта дополнила свой строгий, но трогательный образ.

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