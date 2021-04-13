Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины

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Вечканова Елена
Женщины смогут
изменить мир, если будут более активны в общественной жизни. При этом увеличение
количества женщин-руководительниц сможет привести к меньшей агрессивности мира
в целом. Такого мнения придерживается главный тибетский буддист Далай-лама,
сообщает "РИА Новости".
Далай-лама о женщинах. Фото: Tsering Topgyal
Буддист уверен,
что руководи большинством стран именно представительницы женского пола, Земля
могла бы избежать такого количества военных конфликтов. Это Далай-лама
связывает с тем, что женщины изначально проявляют больше сострадательности и дипломатичности,
нежели мужская часть населения.
Также, по мнению
Далай-ламы, весьма устаревшим является мнение о том, что женщины являются
чем-то второсортным, должны держаться за мужским плечом. Дабы это поняло
большинство людей, считает духовный наставник тибетских монахов, нужно
обеспечить необходимое образование. Во время обучения следует объяснять, в чем
необходимость считать всех людей равными, вне зависимости от их пола.
Смотреть на
женщин свысока или преуменьшать их заслуги — абсолютно неправильно, говорит Далай-лама.
По его мнению, мужчины и женщины уравновешивают друг друга, что означает их взаимозаменяемость
и баланс. Равные потребности и возможности должны, по итогу, привести к
получению действительно равных прав.
К слову, во время своего онлайн-выступления для различных стран Далай-лама напомнил, что говорил о роли женщин ранее. Как известно, буддист заявлял, что не исключает вероятности рождения Далай-ламы женщиной в обозримом будущем.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что о роли женщины в мире думает Папа Римский.
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