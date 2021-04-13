Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины

Женщины смогут изменить мир, если будут более активны в общественной жизни. При этом увеличение количества женщин-руководительниц сможет привести к меньшей агрессивности мира в целом. Такого мнения придерживается главный тибетский буддист Далай-лама, сообщает "РИА Новости".



Далай-лама о женщинах. Фото: Tsering Topgyal

Буддист уверен, что руководи большинством стран именно представительницы женского пола, Земля могла бы избежать такого количества военных конфликтов. Это Далай-лама связывает с тем, что женщины изначально проявляют больше сострадательности и дипломатичности, нежели мужская часть населения.

Также, по мнению Далай-ламы, весьма устаревшим является мнение о том, что женщины являются чем-то второсортным, должны держаться за мужским плечом. Дабы это поняло большинство людей, считает духовный наставник тибетских монахов, нужно обеспечить необходимое образование. Во время обучения следует объяснять, в чем необходимость считать всех людей равными, вне зависимости от их пола.

Смотреть на женщин свысока или преуменьшать их заслуги — абсолютно неправильно, говорит Далай-лама. По его мнению, мужчины и женщины уравновешивают друг друга, что означает их взаимозаменяемость и баланс. Равные потребности и возможности должны, по итогу, привести к получению действительно равных прав.

К слову, во время своего онлайн-выступления для различных стран Далай-лама напомнил, что говорил о роли женщин ранее. Как известно, буддист заявлял, что не исключает вероятности рождения Далай-ламы женщиной в обозримом будущем.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что о роли женщины в мире думает Папа Римский.

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