Папа Римский напомнил о роли женщин в мире

Папа Римский Франциск накануне восьмого марта напомнил о роли женщин в мире. Понтифик вспомнил и о Богоматери, которая "защищает сверху". Сделал он это во время выступления в иракском городе Бахдида (Каракош).

Международный женский день: Папа Римский напомнил о роли женщин. Фото: rueconomics.ru

Священнослужитель призвал беречь и уважать женщин. Кроме того, Папа Римский выразил свою благодарность всем женщинам Ирака, которые не падали духом даже в тяжелые времена.

"Я хочу от всей души поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все невзгоды и раны. Они заслуживают глубочайшего уважения и защиты, внимания общества и возможностей для будущего", — выразил свое мнение Франциск.

Вспомнил священнослужитель и еще об одной женщине, которая играет немаловажную роль в жизни человечества — Богоматерь. Франциск призвал молиться и прославлять ее.

Кроме того, Папа Римский провел богослужение в городе Мосул, который когда-то был столицей ИДИЛа. Франциск провел службу на городской площади, которая окружена разрушенными зданиями и руинами церквей. На площади Папа Римский заявил, что эта страна подверглась варварским ударам, были уничтожены культурные места, а тысячам людей пришлось бежать. После завершения службы Папа Римский выпустил в небо белого голубя, символизирующего мир и надежду. Видео и фото с выступления можно просмотреть в нашем материале.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск сделал неутешительный прогноз. По его мнению, мир ожидает новая катастрофа — глобальный потоп. Однако священнослужитель рассказал, как этого избежать. Подробности читайте в нашем материале.

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