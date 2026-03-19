Цены на горючее "летят в космос": выгодно ли украинцам покупать электромобили

В Украине продолжают расти цены на бензин и дизель и на следующей неделе эксперты прогнозируют новые "рекорды".

Электромобиль. Иллюстративное фото

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, выгодно ли сейчас покупать электромобиль. По его словам, стоимость электроэнергии на фоне цен на топливо делает электромобиль выгодным. Однако есть немало моментов, на которые будущим владельцам следует обращать внимание перед покупкой.

По его словам, власти все равно найдет возможность получить дополнительные поступления от владельцев электромобилей — как повышение тарифов на электроэнергию или дополнительные налоги на электромобили, о которых уже говорили в Раде. Также, объясняет эксперт, электромобиль выгоден, если пользоваться им в городе, ведь поездки на большие расстояния увеличит продолжительность поездки в разы именно из-за необходимости долго заряжать автомобиль.

"Заряжать автомобиль дома можно, если это частный дом. В многоэтажном заряжать запрещено, ведь выйдет из строя вся проводка в доме. Сети для этого просто не предназначены. К тому же сейчас стоимость электроэнергии 4,32 грн, уже в этом году будет 5 грн, а через 2 года стоимость будет составлять 7,58 грн и это будет влиять на себестоимость каждой поездки. Хотя с нынешней ценой бензина это будет все равно выгодно”, — подытожил эксперт.

