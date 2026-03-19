Цены на горючее "летят в космос": выгодно ли украинцам покупать электромобили

Кречмаровская Наталия
В Украине продолжают расти цены на бензин и дизель и на следующей неделе эксперты прогнозируют новые "рекорды".
Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, выгодно ли сейчас покупать электромобиль. По его словам, стоимость электроэнергии на фоне цен на топливо делает электромобиль выгодным. Однако есть немало моментов, на которые будущим владельцам следует обращать внимание перед покупкой.
По его словам, власти все равно найдет возможность получить дополнительные поступления от владельцев электромобилей — как повышение тарифов на электроэнергию или дополнительные налоги на электромобили, о которых уже говорили в Раде. Также, объясняет эксперт, электромобиль выгоден, если пользоваться им в городе, ведь поездки на большие расстояния увеличит продолжительность поездки в разы именно из-за необходимости долго заряжать автомобиль.
