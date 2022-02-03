Более 6 миллионов украинцев не пустят за границу: кого касаются санкции (ФОТО)

Согласно действующему законодательству, украинцы, которые попали в Единый реестр должников, не имеют права выезжать за пределы Украины. Как стало известно, сейчас только за "коммуналку" граждане задолжали уже более 72,7 млрд. гривен. Об этом говорится на сайте Опендатабот, передает портал "Комментарии".

Кого не пускают за границу из-за долгов. Фото из открытых источников

Только за прошлый год количество долгов в реестре увеличилось на 29%. В долги залезли еще 1,5 миллионов украинцев. Частыми причинами попадания в этот реестр в 2021 году были: не выплата кредитов, долги перед организациями и компаниями, задолженность за коммунальные услуги и просроченные штрафы (чаще всего за нарушения правил дорожного движения).

Что касается долгов за коммуналку, то больше всего украинцы должны за услугу газоснабжения – 29,2 млрд грн, еще 23,3 млрд грн за теплоснабжение и горячую воду, 6,4 млрд грн – за водоснабжение и 6,9 млрд грн – за электроэнергию. Итого за все виды коммуналки, в том числе и квартплату, украинцы за год не доплатили 72,7 миллиарда гривен.

"Попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокирование денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам", — сообщают на сайте.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о увеличение минимального размера алиментов . 26 января народные депутаты проголосовали за законопроект №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка из других членов семьи и родственников)". Закон предусматривает, что в статье 272 Семейного кодекса будет указано, что "совокупный размер алиментов не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста".





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