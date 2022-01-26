Алименты с родителей и родственников: сколько будут платить украинцы на детей

В Украине установили размер алиментов, фото из открытых источников

26 января народные депутаты проголосовали за законопроект №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка из других членов семьи и родственников)". "За" отдали свои голоса 299 нардепов. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".



Закон предусматривает, что в статье 272 Семейного кодекса будет указано, что "совокупный размер алиментов не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста".

То есть теперь члены семьи или родственники отца или матери ребенка, которых суд обязал выплачивать алименты на его содержание, должны платить половину суммы прожиточного минимума, а на 30%, как раньше.

По словам соавтора закона депутата Владимира Ватраса, действовавшая с 2017 года норма о размере алиментов на ребенка в сумме 30% неправильна.

Прожиточный минимум для детей до шести лет сейчас составляет — 2100. Поэтому плательщики алиментов должны давать на ребенка не менее 1050 грн. С 1 июля минимум вырастет на 100 грн, с декабря – на 72 грн. Следовательно, до конца года сумма алиментов на ребенка в возрасте до шести лет не может составлять менее 1136 грн.

Прожиточный минимум для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет составляет сейчас 2618 грн (размер алиментов должен быть не менее 1309 грн), с 1 июля – 2744 грн и 1372 грн соответственно, с 1 декабря – 2833 грн и 1416 грн.



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