Богдан предложил Чаусу услуги адвоката, если экс-судья сдаст "и тех, и этих"

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Ольга Чародий
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан предложил
задержанному в Киеве экс-судье Николаю Чаусу свои юридические услуги, если тот
даст показания против режимов президентов Петра Порошенка и Владимира
Зеленского. В частности, об этом говорится на странице Богдана в Facebook.
Андрей Богдан ( фото из открытых источников)
При этом очевидно, что Богдан имел ввиду дать показания
против представителей президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, ведь
при первом Чаус был обвинен в коррупции, а при втором его выкрали из Молдовы и
как следствие Зеленскому устроили демарш на международном форуме в Батуми.
Так президент Молдовы Майя Санду спросила у Зеленского:
"Где Чаус?". А потом, сев за стол, минут пятнадцать ровным голосом
чеканила все, что думает о деле беглого экс-судьи.
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