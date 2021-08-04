Богдан предложил Чаусу услуги адвоката, если экс-судья сдаст "и тех, и этих"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан предложил задержанному в Киеве экс-судье Николаю Чаусу свои юридические услуги, если тот даст показания против режимов президентов Петра Порошенка и Владимира Зеленского. В частности, об этом говорится на странице Богдана в Facebook.

Андрей Богдан ( фото из открытых источников)

"Николай Алексеевич, а помните как все начиналось? Давайте так, я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех и этих. Осень придет обоих посадим!", — отметил экс-глава ОП.

При этом очевидно, что Богдан имел ввиду дать показания против представителей президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, ведь при первом Чаус был обвинен в коррупции, а при втором его выкрали из Молдовы и как следствие Зеленскому устроили демарш на международном форуме в Батуми.

Так президент Молдовы Майя Санду спросила у Зеленского: "Где Чаус?". А потом, сев за стол, минут пятнадцать ровным голосом чеканила все, что думает о деле беглого экс-судьи.

Напомним, д етективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, в больнице "Феофания". При этом до заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), намеченного на 4 августа, Чаус будет находиться под охраной Службы безопасности Украины (СБУ).

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