Женился на крокодилице: что заставило мужчину решиться на такой шаг

Уго Соса взял в жены крокодила (фото из открытых источников)

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса женился на самке каймана ради процветания своего города.

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Невесте семь лет, зовут ее Алисия Адриана. Перед церемонией ее нарядили по-праздничному – в зеленую юбку, черную блузку (элемент национальной одежды местного населения) и венок из цветных лент. В таком виде носили по городку, чтобы все горожане могли с ним потанцевать.

Потом, как положено, Алисии надели белое пышное платье, украшенное серебристыми пайетками – в нем она появилась в ратуше, где проводился свадебный обряд. Кстати, закончилось все свадебным танцем под национальные мелодии и поцелуем новобрачных. На протяжении всех этих церемоний пасть невесты была надежно завязана веревкой, чтобы не случилось беды.



Мэр отметил, что согласился жениться на крокодилице, поскольку они любят друг друга. Добавил, что без любви брака быть не может и что он берет на себя ответственность за невесту.

На самом деле все это – традиция данного региона, которой уже больше двухсот лет. Она знаменует примирение спора между двумя этническими группами, закрепившими договоренности в браке. По легенде в те давние времена свадьбу сыграли между королем одной народности и принцессой другой, воплощенной в рептилию.

Местные жители убеждены, что такие церемонии позволяют "соединиться с матерью Землей, просить дождей, хороших урожаев – всего того, что олицетворяет мир и гармонию их народности". А еще верят, что брак с крокодилом способствует в их городке "удачной рыбалке, процветанию и поиску условий для жизни в мире и равновесии".

Кстати, это уже не первая жена-крокодил Уго Соса. В прошлом году он женился на семилетней самке аллигатора. Ее, очевидно, после свадебных церемоний отпустили на свободу. Есть ли у мэра Сан-Педро-Уамелула жена – не крокодил, неизвестно.

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