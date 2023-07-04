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Женился на крокодилице: что заставило мужчину решиться на такой шаг

Мужчина, избравший себе такую зубастую невесту, вовсе не извращенец

сегодня, 15:10
Автор:
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Козаренко Люда
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Женился на крокодилице: что заставило мужчину решиться на такой шаг

Уго Соса взял в жены крокодила (фото из открытых источников)

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса женился на самке каймана ради процветания своего города.


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Невесте семь лет, зовут ее Алисия Адриана. Перед церемонией ее нарядили по-праздничному – в зеленую юбку, черную блузку (элемент национальной одежды местного населения) и венок из цветных лент. В таком виде носили по городку, чтобы все горожане могли с ним потанцевать.

Потом, как положено, Алисии надели белое пышное платье, украшенное серебристыми пайетками – в нем она появилась в ратуше, где проводился свадебный обряд. Кстати, закончилось все свадебным танцем под национальные мелодии и поцелуем новобрачных. На протяжении всех этих церемоний пасть невесты была надежно завязана веревкой, чтобы не случилось беды.

Женился на крокодилице: что заставило мужчину решиться на такой шаг - фото 2

Мэр отметил, что согласился жениться на крокодилице, поскольку они любят друг друга. Добавил, что без любви брака быть не может и что он берет на себя ответственность за невесту.

На самом деле все это – традиция данного региона, которой уже больше двухсот лет. Она знаменует примирение спора между двумя этническими группами, закрепившими договоренности в браке. По легенде в те давние времена свадьбу сыграли между королем одной народности и принцессой другой, воплощенной в рептилию.

Местные жители убеждены, что такие церемонии позволяют "соединиться с матерью Землей, просить дождей, хороших урожаев – всего того, что олицетворяет мир и гармонию их народности". А еще верят, что брак с крокодилом способствует в их городке "удачной рыбалке, процветанию и поиску условий для жизни в мире и равновесии".

Кстати, это уже не первая жена-крокодил Уго Соса. В прошлом году он женился на семилетней самке аллигатора. Ее, очевидно, после свадебных церемоний отпустили на свободу. Есть ли у мэра Сан-Педро-Уамелула жена – не крокодил, неизвестно.

Ранее "Комментарии" писали о мужчине, который приобрел себе огромный самолет и поселился в нем посреди леса.



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