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Мужчина живет в самолете Boeing 727 посреди леса: как ему это удалось и сколько стоило

Американский инженер осуществил свою детскую мечту – поселился в самолете

сегодня, 10:35
Автор:
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Козаренко Люда
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Мужчина живет в самолете Boeing 727 посреди леса: как ему это удалось и сколько стоило

Брюс Кэмпбелл с детства мечтал жить в самолете (фото из открытых источников)

73-летний Брюс Кэмпбелл обустроил в самолете жилье и чувствует себя счастливым.


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Ему было 15 лет, когда увидел по ТВ кладбище самолетов и захотел жить в одном из них. Воплощать свою мечту Брюс начал еще в 70-е годы, купив за 25 800 долларов в  лесах Хиллсборо, штат Орегона, 4 гектара земли.

Следующий шаг – покупка собственно самолета в 1999 году. Это была та еще история – Кэмпбелл пошел не самым простым путем и приобрел Boeing 727 в Греции. Транспортное средство обошлось ему в 100 000 долларов. Еще 20 000 долларов пришлось заплатить за транспортировку до места назначения – то есть в лес. Счастливый обладатель самолета говорит, что это было очень непросто – ради этого пришлось снять двигатели и некоторые "запчасти".

Мужчина живет в самолете Boeing 727 посреди леса: как ему это удалось и сколько стоило - фото 2
Мужчина живет в самолете Boeing 727 посреди леса: как ему это удалось и сколько стоило - фото 3
Мужчина живет в самолете Boeing 727 посреди леса: как ему это удалось и сколько стоило - фото 4
Мужчина живет в самолете Boeing 727 посреди леса: как ему это удалось и сколько стоило - фото 5

Чтобы превратить Boeing длиной 40 метров и шириной 4 метра в жилье, бывшему инженеру понадобилось два года и 15 000 долларов.

В "доме" 9 дверей. Вход находится в хвостовой части. Здесь есть все необходимое для жизни: умывальник, туалет, импровизированный душ, холодильник, портативная стиральная машина. Спит мистер Кэмпбелл на диване, есть готовит в микроволновке (говорит, что плита ему не нужна, потому что ест немного и готовит нечасто). Ежемесячно расходы на содержание дома составляют в среднем 370 долларов (220 – налог на имущество, 100-250 – плата за электроэнергию). 

В самолете, когда-то принимавшем на борт 200 пассажиров, он живет сам. Но не скучает: ремонтирует старые компьютеры и частенько принимает гостей – людей, которые приходят к нему как на экскурсию.

Брюс говорит, что ничуть не жалеет о своем решении поселиться в самолете (разве что о том, что мог купить его в другом месте – без посредников и дешевле) – у каждого снятого с эксплуатации реактивного лайнера должна быть вторая жизнь. И добавляет, что для   человека, который ценит   "элегантность и красоту аэрокосмических технологий", более счастливого места для жизни не придумаешь.

Кстати, мечтать мужчина не прекращает. Он довольно часто бывает в Японии и хочет, чтобы и там у него был дом-самолет.

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