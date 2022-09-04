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Зеленский ответил на петицию по поводу легализации порноиндустрии

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию "О легализации эротики и порно на территории Украины", которая набрала необходимое количество подписей.

сегодня, 16:15
Автор:

Саша Сашнев
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию "О легализации эротики и порно на территории Украины", которая набрала необходимое количество подписей. Ответ опубликован на сайте электронных обращений , передают "Комментарии".

Зеленский ответил на петицию по поводу легализации порноиндустрии

Петиція про легалізацію порнографії

Глава государства поручил изучить этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю. Президент сослался на Закон Украины "О защите общественной морали" как основной, регулирующий производство и обращение в любой форме предметов и продукции порнографического характера.

Однако Зеленский отметил, что вопрос легализации порнографии регулируется другим органом власти:

"В соответствии с Законом, Кабинет Министров Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера, координирует и контролирует деятельность министерств и других центральных органов государственной исполнительной власти в этой сфере", — пояснил президент.

Президент перенаправил этот вопрос премьер-министру. Теперь Денис Шмигаль должен оценить компетенцию и ответить автору петиции.

К слову, автор петиции Тарас Сиромский опубликовал обращение 4 июля. Он аргументировал свою позицию тем, что в большинстве развитых стран нет запрета на порнографию.

“В Украине этот закон (о запрете порнографии в Украине) принимался с международными замечаниями, он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", – пишет Сиромский.

В течение 38 дней петиция собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Как сообщали "Комментарии" ранее, на портале продвижения петиций Avaaz было зарегистрировано обращение к международному сообществу создать специальный суд для путина .



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/146438
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