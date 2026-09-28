Зачем на монетах делают насечки: секрет, который помогал ловить мошенников

Если посмотреть на ребро современной монеты, то можно заметить характерные насечки. Сегодня они кажутся обычной деталью, но в своё время такой край помогал бороться с мошенниками, пытавшимися получить часть драгоценного металла, не упуская возможности потратить саму монету.

Монеты с различными вариантами оформления гурта. Фото: Alexas_Fotos / Pixabay

Как обворовывали монеты

Несколько веков назад монеты часто изготавливали из золота или серебра, поэтому их ценность зависела не только от номинала, но и от количества металла. Злоумышленники могли срезать небольшие кусочки с краёв монет, а затем собирать полученный металл.

Проблема заключалась в том, что старые монеты чеканили вручную, поэтому их края и так были неровными. Небольшое обрезание было трудно заметить, а сама монета могла оставаться пригодной для расчётов.

Механическая чеканка позволила создавать более ровные монеты с обработанным гуртом. Если кто-то пытался срезать металл, характерный рисунок на ребре повреждался, и вмешательство становилось заметным. Такую защиту использовали в Англии ещё до работы Ньютона на Монетном дворе.

При чем здесь Исаак Ньютон

Исаак Ньютон пришёл на Королевский монетный двор в 1696 году, когда Англия проводила Большую перечеканку. Старые серебряные монеты, многие из которых были изношены или обрезаны, изымали из обращения и заменяли новыми. Их изготавливали с помощью механических технологий и с рифлением или надписью на гурте.

Ньютон не изобрёл насечки на монетах, но сыграл немаловажную роль в борьбе с мошенничеством. Он занимался преследованием людей, обвиняемых в обрезке монет и подделке денег, а также работал над повышением безопасности и эффективности Монетного двора.

Сам Ньютон в своих предложениях по денежной реформе прямо писал о необходимости прекратить обрезку монет и использовать механически обработанные деньги как часть решения проблемы.

Так что знакомые насечки на ребре монет – это не просто декоративный элемент. Когда-то они помогали замечать попытки украсть часть драгоценного металла, а сегодня остаются одним из традиционных элементов защиты монет.

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