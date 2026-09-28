Навіщо на монетах роблять насічки: секрет, який допомагав ловити шахраїв

Якщо подивитися на ребро сучасної монети, можна помітити характерні насічки. Сьогодні вони здаються звичайною деталлю, але свого часу такий край допомагав боротися з шахраями, які намагалися отримати частину дорогоцінного металу, не втрачаючи можливості витратити саму монету.

Монети з різними варіантами оформлення гурта. Фото: Alexas_Fotos / Pixabay

Як обкрадали монети

Кілька століть тому монети часто виготовляли із золота або срібла, тому їхня цінність залежала не лише від номіналу, а й від кількості металу. Зловмисники могли зрізати невеликі шматочки з країв монет, а потім збирати отриманий метал.

Проблема полягала в тому, що старі монети карбували вручну, тому їхні краї й без того були нерівними. Невелике обрізання було важко помітити, а сама монета могла залишатися придатною для розрахунків.

Механічне карбування дозволило створювати рівніші монети з обробленим гуртом. Якщо хтось намагався зрізати метал, характерний малюнок на ребрі пошкоджувався, і втручання ставало помітним. Такий захист використовували в Англії ще до роботи Ньютона на Монетному дворі.

До чого тут Ісаак Ньютон

Ісаак Ньютон прийшов на Королівський монетний двір у 1696 році, коли Англія проводила Велике перекарбування. Старі срібні монети, багато з яких були зношені або обрізані, вилучали з обігу та замінювали новими. Їх виготовляли за допомогою механічних технологій, а гурт монет робили рифленим або наносили на нього напис.

Ньютон не винайшов насічки на монетах, але відіграв важливу роль у боротьбі з шахрайством. Він займався переслідуванням людей, яких звинувачували в обрізанні монет і підробці грошей, а також працював над підвищенням безпеки та ефективності Монетного двору.

Сам Ньютон у своїх пропозиціях щодо грошової реформи прямо писав про необхідність припинити обрізання монет і використовувати механічно оброблені гроші як частину розв'язання проблеми.

Тож знайомі насічки на ребрі монет — це не просто декоративний елемент. Колись вони допомагали помічати спроби викрасти частину дорогоцінного металу, а сьогодні залишаються одним із традиційних елементів захисту монет.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як величезна цистерна з пивом влаштувала смертельну катастрофу в Лондоні