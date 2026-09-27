Пиво затопило Лондон: як величезна цистерна влаштувала смертельну катастрофу

17 жовтня 1814 року один із районів Лондона пережив катастрофу, яку сьогодні важко уявити. На вулиці хлинула величезна кількість пива, зруйнувавши будинки та забравши життя людей.

Пивоварня Horse Shoe Brewery у Лондоні, де 1814 року сталася знаменита пивна катастрофа. Фото: Wikimedia Commons, Public Domain

Як усе почалося

Причиною стала аварія на пивоварні Horse Shoe Brewery, якою володіла компанія Meux & Co. Там використовували величезну дерев'яну ємність для ферментації заввишки близько 6,7 метра. Вона могла вмістити понад 3500 бочок портеру.

Близько 16:30 працівник пивоварні Джордж Крік помітив, що одне із залізних кілець, які утримували резервуар, зламалося. Подібні випадки траплялися кілька разів на рік, тому керівник наказав просто записати пошкодження для подальшого ремонту.

Однак цього разу резервуар був переповнений, а тиск усередині виявився надто сильним. Приблизно через годину він розірвався, а разом із ним луснули й кілька сусідніх ємностей.

Хвиля змила будинки

За лічені хвилини на район Сент-Джайлс хлинуло близько 1,5 мільйона літрів пива. Потік заввишки приблизно 4,5 метра пронісся вулицями та зруйнував частину стіни пивоварні.

У районі майже не було каналізації, тому пиво заливало підвали й перші поверхи будинків. Люди намагалися врятуватися, забираючись на меблі, але потужний потік руйнував приміщення.

Загинули щонайменше вісім людей. Серед них були мати з донькою, які пили чай, а також п'ятеро людей, що зібралися на поминки за дворічним хлопчиком. Ще одна жертва загинула через обвал стіни сусіднього пабу.

Чому ніхто не покарав пивоварню

Розслідування зрештою визнало трагедію нещасним випадком, а пивоварню не визнали винною. Компанія втратила пиво приблизно на 23 тисячі фунтів, але змогла отримати компенсацію та повернення акцизу.

Після катастрофи дерев'яні резервуари почали замінювати конструкціями з бетону. А саму трагедію згодом назвали Великою лондонською пивною повінню.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про перше ім'я в історії: чому світ запам'ятав не великого царя, а бухгалтера з пивоварні