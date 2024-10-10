Забытые ужасы морских катастроф: трагедии, что превзошли "Титаник"

Путешествия по морю всегда несли в себе определенный риск, и на протяжении истории неоднократно случались морские катастрофы. Хотя такие случаи, как катастрофа "Титаника", где погибло более 1500 человек, широко известна, существует много других трагедий, оставшихся в тени, несмотря на масштабность человеческих потерь.



"Титаник" уходит под воду. Фото из открытых источников

SS Sultana (1865 год)

Крупнейшая морская катастрофа в истории США произошла 27 апреля 1865 года на реке Миссисипи, когда взорвался пароход SS Sultana. После окончания Гражданской войны тысячи военнопленных армии Союза хотели вернуться домой, и их перевозкой занимались частные пароходы, получавшие от правительства деньги за каждого пассажира. Из-за коррупции и пренебрежения безопасностью на борту Sultana находилось более 2300 человек — в шесть раз больше нормы. Из-за технических неисправностей котел взорвался, убив около 1800 человек. Однако эта трагедия осталась малоизвестной из-за того, что внимание общественности было приковано к убийству президента Линкольна.

SS Kiangya (1948 год)

В конце 1948 года Китай переживал гражданскую войну, что заставляло тысячи беженцев бежать от коммунистических сил Народно-освободительной армии. Одним из кораблей, перевозивших таких беженцев, стал SS Kiangya, вышедший 4 декабря 1948 года из Шанхая. Официально на борту находились более двух тысяч человек, но перед отправкой корабль заполнило значительно больше пассажиров. Незадолго после отправления произошел взрыв, вероятно, вызванный столкновением с миной времен Второй мировой войны. Хотя около тысячи человек удалось спасти, около четырех тысяч погибли.

RMS Lusitania (1915 год)

"Лузитания" – это британский пассажирский лайнер, ставший жертвой во время Первой мировой войны. 7 мая 1915 года немецкая подводная лодка торпедировала корабль, который затонул за 18 минут. На борту находились 1198 пассажиров. Гибель "Лузитании" повлекла за собой волну возмущения в США и стала одной из причин вступления страны в войну. Хотя позже было подтверждено, что лайнер перевозил военные боеприпасы и якобы являлся "военной целью", его потопление все равно стало серьезным политическим скандалом.

MV Doña Paz (1987 год)

В водах Юго-Восточной Азии часто случаются трагедии, связанные с переполненными кораблями, но самая ужасная из них произошла 20 декабря 1987 года. Филиппинский паром MV Doña Paz, перегруженный более чем 4300 пассажирами, столкнулся с нефтяным танкером MT Vector. В результате столкновения вспыхнул пожар, быстро охвативший оба судна. Из всех людей на борту обоих судов выжило всего 26. Эта катастрофа считается самой смертоносной в истории гражданских морских перевозок.

MV Wilhelm Gustloff (1945 год)

Одна из худших морских трагедий произошла во время Второй мировой войны, когда советская подлодка потопила немецкий корабль "Вильгельм Густлофф". Корабль использовался для эвакуации гражданских и военных из Восточной Пруссии. На его борту находилось около 10 тысяч человек, хотя судно было рассчитано всего на 1900 пассажиров. 30 января 1945 года три советских торпеды попали в судно, и в течение часа оно пошло ко дну. В общей сложности погибли около девять тысяч человек, что делает эту катастрофу самой массовой в истории мореходства.

Несмотря на масштабность этих трагедий, многие из них остаются малоизвестными широкой публике. Каждое из этих событий имеет важный урок о необходимости соблюдения безопасности, ответственности и изучения исторических ошибок, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

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