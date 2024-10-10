Забытые ужасы морских катастроф: трагедии, что превзошли "Титаник"

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Slava Kot
Путешествия по морю всегда несли в себе определенный риск, и на протяжении истории неоднократно случались морские катастрофы. Хотя такие случаи, как катастрофа "Титаника", где погибло более 1500 человек, широко известна, существует много других трагедий, оставшихся в тени, несмотря на масштабность человеческих потерь.
"Титаник" уходит под воду. Фото из открытых источников
Крупнейшая морская катастрофа в истории США произошла 27 апреля 1865 года на реке Миссисипи, когда взорвался пароход SS Sultana. После окончания Гражданской войны тысячи военнопленных армии Союза хотели вернуться домой, и их перевозкой занимались частные пароходы, получавшие от правительства деньги за каждого пассажира. Из-за коррупции и пренебрежения безопасностью на борту Sultana находилось более 2300 человек — в шесть раз больше нормы. Из-за технических неисправностей котел взорвался, убив около 1800 человек. Однако эта трагедия осталась малоизвестной из-за того, что внимание общественности было приковано к убийству президента Линкольна.
В конце 1948 года Китай переживал гражданскую войну, что заставляло тысячи беженцев бежать от коммунистических сил Народно-освободительной армии. Одним из кораблей, перевозивших таких беженцев, стал SS Kiangya, вышедший 4 декабря 1948 года из Шанхая. Официально на борту находились более двух тысяч человек, но перед отправкой корабль заполнило значительно больше пассажиров. Незадолго после отправления произошел взрыв, вероятно, вызванный столкновением с миной времен Второй мировой войны. Хотя около тысячи человек удалось спасти, около четырех тысяч погибли.
"Лузитания" – это британский пассажирский лайнер, ставший жертвой во время Первой мировой войны. 7 мая 1915 года немецкая подводная лодка торпедировала корабль, который затонул за 18 минут. На борту находились 1198 пассажиров. Гибель "Лузитании" повлекла за собой волну возмущения в США и стала одной из причин вступления страны в войну. Хотя позже было подтверждено, что лайнер перевозил военные боеприпасы и якобы являлся "военной целью", его потопление все равно стало серьезным политическим скандалом.
В водах Юго-Восточной Азии часто случаются трагедии, связанные с переполненными кораблями, но самая ужасная из них произошла 20 декабря 1987 года. Филиппинский паром MV Doña Paz, перегруженный более чем 4300 пассажирами, столкнулся с нефтяным танкером MT Vector. В результате столкновения вспыхнул пожар, быстро охвативший оба судна. Из всех людей на борту обоих судов выжило всего 26. Эта катастрофа считается самой смертоносной в истории гражданских морских перевозок.
Одна из худших морских трагедий произошла во время Второй мировой войны, когда советская подлодка потопила немецкий корабль "Вильгельм Густлофф". Корабль использовался для эвакуации гражданских и военных из Восточной Пруссии. На его борту находилось около 10 тысяч человек, хотя судно было рассчитано всего на 1900 пассажиров. 30 января 1945 года три советских торпеды попали в судно, и в течение часа оно пошло ко дну. В общей сложности погибли около девять тысяч человек, что делает эту катастрофу самой массовой в истории мореходства.
Несмотря на масштабность этих трагедий, многие из них остаются малоизвестными широкой публике. Каждое из этих событий имеет важный урок о необходимости соблюдения безопасности, ответственности и изучения исторических ошибок, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.
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