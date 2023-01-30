Виктор Ющенко посоветовал Путину посмотреть польский фильм

Экс президент Украины Виктор Ющенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где рассказал, что посоветовал российскому президенту Владимиру Путину посмотреть фильм, чтобы понять украинско-польские отношения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ющенка.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

В большом интервью Виктор Ющенко рассказал, что во время встречи с президентом России у Путина возник вопрос о польско-украинских отношениях. Тогда Ющенко посоветовал российскому президенту посмотреть польский фильм.

"Я сказал, Владимир Владимирович, если вы хотите понять историю наших отношений с поляками, посмотрите фильм моего друга Ежи Гофмана "Огнем и мечом". В первой серии украинцы с утра до вечера режут поляков. Начинается вторая серия — поляки режут украинцев", — говорит Ющенко и добавляет, что в финале Польша теряет независимость, а в Украине начинается период Руины.

Виктор Ющенко говорит, "это история, куда мы с поляками дошли" и добавляет, что, несмотря на все стычки 20 века, страны подали друг другу руку и попросили прощения. Такое изменение отношений Ющенко называет фантастическим жестом, ведь украинцы и поляки в последние 150 лет постоянно воевали с поляками.

После этого Путин пригласил Ющенко отпраздновать 350-летие воссоединения Украины с Россией. Бывший Президент Украины сказал, что согласится поехать на этот "праздник", если Путин приедет в честь Батурина. Российский президент удивился и спросил, что такое Батурин.

В Батурине в 1708 г. произошел геноцид украинского народа, который совершила Российская империя. Как известно, Путин не приезжал с визитом в украинский город.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тайной фабрике в Польше, которая ремонтирует украинскую военную технику.

Также "Комментарии" писали о начавшей ли Путин ядерной войне. Шахматист, критикующий путинский режим, нашел серьезный аргумент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!