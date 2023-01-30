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Виктор Ющенко посоветовал Путину посмотреть польский фильм

Бывший Президент Украины Виктор Ющенко посоветовал Путину для лучшего понимания украино-польских отношений посмотреть фильм его друга Ежи Гофмана.

сегодня, 18:00
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Автор:

Slava Kot

Экс президент Украины Виктор Ющенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где рассказал, что посоветовал российскому президенту Владимиру Путину посмотреть фильм, чтобы понять украинско-польские отношения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Ющенка.

Виктор Ющенко посоветовал Путину посмотреть польский фильм

Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

В большом интервью Виктор Ющенко рассказал, что во время встречи с президентом России у Путина возник вопрос о польско-украинских отношениях. Тогда Ющенко посоветовал российскому президенту посмотреть польский фильм.

"Я сказал, Владимир Владимирович, если вы хотите понять историю наших отношений с поляками, посмотрите фильм моего друга Ежи Гофмана "Огнем и мечом". В первой серии украинцы с утра до вечера режут поляков. Начинается вторая серия — поляки режут украинцев", — говорит Ющенко и добавляет, что в финале Польша теряет независимость, а в Украине начинается период Руины.

Виктор Ющенко говорит, "это история, куда мы с поляками дошли" и добавляет, что, несмотря на все стычки 20 века, страны подали друг другу руку и попросили прощения. Такое изменение отношений Ющенко называет фантастическим жестом, ведь украинцы и поляки в последние 150 лет постоянно воевали с поляками.

После этого Путин пригласил Ющенко отпраздновать 350-летие воссоединения Украины с Россией. Бывший Президент Украины сказал, что согласится поехать на этот "праздник", если Путин приедет в честь Батурина. Российский президент удивился и спросил, что такое Батурин.

В Батурине в 1708 г. произошел геноцид украинского народа, который совершила Российская империя. Как известно, Путин не приезжал с визитом в украинский город.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тайной фабрике в Польше, которая ремонтирует украинскую военную технику.

Также "Комментарии" писали о начавшей ли Путин ядерной войне. Шахматист, критикующий путинский режим, нашел серьезный аргумент.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Ng0G3nnC8M&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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