Вампиры были совсем не такими, как в кино: 15 жутких фактов, которые вас удивят

В кино вампиров изображают бессмертными существами с клыками, которые пьют кровь и боятся солнца. Однако древние легенды и исторические события рассказывают о гораздо более жутких и необычных историях.

Мистический замок в фантастическом мире, создающий атмосферу таинственности и страха. Фото: Pixabay / Willgard

Не всегда привлекательные. В древних преданиях вампиры часто напоминали раздутые трупы, а не загадочных красавцев.

Легенды распространены по всему миру. В Китае верили в цзянши, а на Филиппинах — в манананггалов.

Дракула был не первым. Повесть "Вампир" Джона Полидори вышла в 1819 году, раньше романа Брэма Стокера.

Влад Цепеш — не доказанный прототип. Нет убедительных доказательств, что именно он вдохновил Стокера.

Могилы защищали необычным способом. У подозреваемых в вампиризме покойников могли пробивать грудь кольями.

Существовали охотники на вампиров. На Балканах верили, что некоторые люди обладают особыми способностями для их распознавания.

Болезни порождали страхи. Некоторые симптомы порфирии иногда связывают с легендами о вампирах.

Необычное рождение пугало. Младенцев с зубами могли считать потенциальными вампирами.

"Носферату" вызвал скандал. Фильм 1922 года напоминал "Дракулу", что привело к судебному иску.

Солнце не всегда было смертельным. В романе Стокера оно ослабляло вампиров, но не уничтожало их.

У Дракулы могло быть другое имя. В раннем варианте рукописи Стокер использовал имя граф Вампир.

Стокер не бывал в Трансильвании. Атмосферу региона он воссоздавал по книгам.

Разложение пугало людей. Изменения тела после смерти воспринимали как доказательства возвращения мертвецов.

Вампиров обвиняли в эпидемиях. В Европе болезни и смерти иногда объясняли сверхъестественными причинами.

В США тоже верили в вампиров. В 1892 году тело Мерси Браун эксгумировали, а ее сердце сожгли в надежде спасти больного брата.

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