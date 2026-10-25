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Вампіри були зовсім не такими, як у кіно: 15 моторошних фактів, які вас здивують

Від дивних поховань до легендарного Дракули - як виникли міфи про вампірів і чому люди боялися мерців

25 жовтня 2026, 17:47
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Сергій Кречмаровський

Вампірів у кіно зображують безсмертними істотами з іклами, які п'ють кров і бояться сонця. Проте давні легенди та історичні події розповідають про значно моторошніші й незвичайніші історії.

Вампіри були зовсім не такими, як у кіно: 15 моторошних фактів, які вас здивують

Містичний замок у фантастичному світі, що створює атмосферу таємничості й страху. Фото: Pixabay / Willgard

  • Не завжди привабливі. У давніх переказах вампіри часто нагадували роздуті трупи, а не загадкових красенів.

  • Легенди поширені у світі. У Китаї вірили в цзянші, а на Філіппінах — у манананггалів.

  • Дракула не був першим. Повість "Вампір" Джона Полідорі вийшла у 1819 році, раніше за роман Брема Стокера.

  • Влад Цепеш — не доведений прототип. Немає переконливих доказів, що саме він надихнув Стокера.

  • Могили захищали незвично. Підозрюваним у вампіризмі мерцям могли пробивати груди кілками.

  • Існували мисливці на вампірів. На Балканах вірили, що деякі люди мають особливі здібності для їх розпізнавання.

  • Хвороби породжували страхи. Певні симптоми порфірії іноді пов'язують із легендами про вампірів.

  • Незвичайне народження лякало. Немовлят із зубами могли вважати потенційними вампірами.

  • "Носферату" викликав скандал. Фільм 1922 року нагадував "Дракулу", що спричинило судовий позов.

  • Сонце не завжди було смертельним. У романі Стокера воно послаблювало вампірів, але не знищувало їх.

  • Дракула міг мати інше ім'я. У ранньому рукописі Стокер використовував ім'я граф Вампір.

  • Стокер не бував у Трансильванії. Атмосферу регіону він відтворював за книжками.

  • Розкладання лякало людей. Зміни тіла після смерті сприймали як докази повернення мерців.

  • Вампірів звинувачували в епідеміях. У Європі хвороби та смерті іноді пояснювали надприродними причинами.

  • У США теж вірили в вампірів. У 1892 році тіло Мерсі Браун ексгумували, а її серце спалили, сподіваючись урятувати хворого брата.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, чим займається найстаріший паранормальний клуб у світі



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Джерело: https://www.thefactsite.com/vampire-facts/
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