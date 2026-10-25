Вампіри були зовсім не такими, як у кіно: 15 моторошних фактів, які вас здивують

Вампірів у кіно зображують безсмертними істотами з іклами, які п'ють кров і бояться сонця. Проте давні легенди та історичні події розповідають про значно моторошніші й незвичайніші історії.

Містичний замок у фантастичному світі, що створює атмосферу таємничості й страху. Фото: Pixabay / Willgard

Не завжди привабливі. У давніх переказах вампіри часто нагадували роздуті трупи, а не загадкових красенів.

Легенди поширені у світі. У Китаї вірили в цзянші, а на Філіппінах — у манананггалів.

Дракула не був першим. Повість "Вампір" Джона Полідорі вийшла у 1819 році, раніше за роман Брема Стокера.

Влад Цепеш — не доведений прототип. Немає переконливих доказів, що саме він надихнув Стокера.

Могили захищали незвично. Підозрюваним у вампіризмі мерцям могли пробивати груди кілками.

Існували мисливці на вампірів. На Балканах вірили, що деякі люди мають особливі здібності для їх розпізнавання.

Хвороби породжували страхи. Певні симптоми порфірії іноді пов'язують із легендами про вампірів.

Незвичайне народження лякало. Немовлят із зубами могли вважати потенційними вампірами.

"Носферату" викликав скандал. Фільм 1922 року нагадував "Дракулу", що спричинило судовий позов.

Сонце не завжди було смертельним. У романі Стокера воно послаблювало вампірів, але не знищувало їх.

Дракула міг мати інше ім'я. У ранньому рукописі Стокер використовував ім'я граф Вампір.

Стокер не бував у Трансильванії. Атмосферу регіону він відтворював за книжками.

Розкладання лякало людей. Зміни тіла після смерті сприймали як докази повернення мерців.

Вампірів звинувачували в епідеміях. У Європі хвороби та смерті іноді пояснювали надприродними причинами.

У США теж вірили в вампірів. У 1892 році тіло Мерсі Браун ексгумували, а її серце спалили, сподіваючись урятувати хворого брата.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, чим займається найстаріший паранормальний клуб у світі