Более 170 лет охотятся на призраков: чем занимается старейший паранормальный клуб в мире

Более 170 лет участники британского Ghost Club изучают сообщения о призраках и паранормальных явлениях. Организацию признали старейшей в мире группой по расследованию подобных случаев, а ее история связана с известными людьми и загадочными событиями.

Призраки и тайны паранормальных расследований. Фото: Pixabay

Как появился клуб охотников за призраками

История Ghost Club началась в 1855 году, когда студенты Тринити-колледжа в Кембридже стали собираться, чтобы обсуждать призраков и психические феномены. В 1862 году организация официально начала работать в Лондоне. Среди ее участников были государственные служащие, ученые и писатель Чарльз Диккенс.

В 1870-х годах первоначальное объединение распалось, но в 1882 году его возродили. С тех пор клуб регулярно проводит встречи и расследования.

Как исследуют паранормальные явления

Участники посещают исторические здания и места, которые считают населёнными призраками. Там они фиксируют необычные явления и собирают свидетельства очевидцев. Клуб проводит десять встреч в год, организует поездки и выпускает ежеквартальный журнал.

Исследователи подчеркивают важность точных наблюдений и в первую очередь ищут обычные объяснения происходящего. Они не проводят экзорцизмов, а использование досок Уиджи запрещено.

Загадочные случаи и необычные традиции

Среди известных расследований клуба — дело о полтергейсте в Энфилде, где в 1977-1979 годах сообщали о странных звуках и предметах, которые якобы двигались сами по себе. Некоторые эпизоды могли быть результатом обмана, другие остались сложными для объяснения.

5 ноября 2025 года Ghost Club официально подтвердил рекорд как старейшая группа по исследованию паранормальных явлений. Одна из традиций организации — вспоминать умерших участников. Встречи до сих пор начинаются словами: "Добро пожаловать, призраки и живые".

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