В Украину идут дожди: как изменится погода в стране

В понедельник в Украине — высокое атмосферное давление, высокие градусы, преимущественно сухой воздух. Антициклон с центром над Балтикой обусловит завтра сухую погоду в большинстве наших областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в сети.

Только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыму местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер ожидается северо-восточным, небольшим или умеренным.

"6 июня температура воздуха в Украине — красавица. Не холод и не жара, в течение дня предполагается+ 23+ 29 градусов. Самые высокие градусы будут наблюдаться в Запорожье и Донецкой области",- сообщила синоптик.

В Киеве понедельник будет теплым и солнечным. 6 июня осадков не предполагается, в течение дня температура воздуха достигнет+ 25 градусов.

В ближайшие дни существенные дожди в Украине – вряд ли, лето подскочит еще на несколько градусов вверх. Утром, ночами и вечерами будут с хорошим свежим воздухом, +10+ 19 градусов. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что прогноз погоды в Украине на 1 июня . Это лето в Украине начнется дождливая погода, но на улице будет тепло и комфортно. Такими данными, поделился Украинский гидрометеорологический центр. В большинстве областей 1 июня ожидаются осадки. Дожди покроют Запад, а также пройдут в некоторых регионах на Севере, Востоке и в Центре страны. Температура воздуха в западных областях в среднем поднимется до +22 +25 градусов. В Северной части столбики термометра поднимутся до+ 26 градусов, днем прогнозируется только в Житомирской области. Температура в Центре Украины составит +24 +28 градусов. Днем осадки в большинстве областей не ожидается, кроме Винницкой области. Там днем и ночью может идти дождь.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

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