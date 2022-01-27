В Мексике обнаружена скульптура человека-койота

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики обнаружили ценную скульптуру тараскской культуры, изображающую мифического человека-койота. Об этом говорится на сайте Национального института антропологии и истории INAH. Впервые человек-койот был обнаружен почти 30 лет назад во время дренажных работ в древнем городе Такамбаро. Ее нашли в районе Льянос-де-Каникуаро, муниципалитет Такамбаро-де-Кодаллос. В древности там был еще один крупный город тараскской цивилизации — Цинцунцан, что в переводе с языка коренного народа означает “место колибри”.

Скульптура человека-койота - - фото из открытых источников

По неизвестным причинам скульптура практически сразу после обнаружения очутилась в частной коллекции. Многие годы археологи не имели возможности ее изучить. И только сейчас сотрудникам INAH удалось вернуть артефакт государству в соответствии с местным законом о памятниках. Также впервые представлено описание этой находки: скульптура изображает человека-койота, сидящего на троне с базальта высотой 1 метр и в ширину 45 сантиметров.

Ученые считают, что артефакты в виде людей-койотов могут быть знаком определенной династии, которая правила Тарасками до того, как столицей стал город Цинцунцан и руководящей династией стала "семья орлов".

Напомним, автором оригинального произведения искусства стала греческая художница Каллиопа Лемос, которая решила таким образом донести до общественности важное послание. Большую коричневую сумку поставили на лондонской Бонд-стрит. Так, Каллиопа рассказывает, что захотела создать скульптуру для того, чтобы наглядным образом продемонстрировать, какое в современном мире существует давление на всех женщин.

И эта сумка является неким "контейнером", в который женщины собирают свои планы, амбиции и страхи. Также известно, что это сумка бренда Hermés Birkin, который принято считать одним из самых дорогих в мире. Даже финансисты уверены в том, что сумка может стать выгодным предметом для инвестиций. Известно, что ее цена стартует с 12 000 долларов, но даже если вы захотите ее приобрести, нужно будет подождать своей очереди несколько лет.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!