В Лондоне появилась огромная скульптура, которая имеет важное значение для женщин

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Любовь Блажко
Автором оригинального произведения искусства стала греческая художница Каллиопа Лемос, которая решила таким образом донести до общественности важное послание. Большую коричневую сумку поставили на лондонской Бонд-стрит, передает издание lux.
В Лондоне появилась огромная скульптура. Фото: lux.fm
Так, Каллиопа рассказывает, что захотела создать скульптуру для того, чтобы наглядным образом продемонстрировать, какое в современном мире существует давление на всех женщин. И эта сумка является неким "контейнером", в который женщины собирают свои планы, амбиции и страхи.
Также известно, что это сумка бренда Hermés Birkin, который принято считать одним из самых дорогих в мире. Даже финансисты уверены в том, что сумка может стать выгодным предметом для инвестиций. Известно, что ее цена стартует с 12 000 долларов, но даже если вы захотите ее приобрести, нужно будет подождать своей очереди несколько лет.
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