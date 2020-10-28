В Лондоне появилась огромная скульптура, которая имеет важное значение для женщин

Автором оригинального произведения искусства стала греческая художница Каллиопа Лемос, которая решила таким образом донести до общественности важное послание. Большую коричневую сумку поставили на лондонской Бонд-стрит, передает издание lux.

В Лондоне появилась огромная скульптура. Фото: lux.fm

Так, Каллиопа рассказывает, что захотела создать скульптуру для того, чтобы наглядным образом продемонстрировать, какое в современном мире существует давление на всех женщин. И эта сумка является неким "контейнером", в который женщины собирают свои планы, амбиции и страхи.

Также известно, что это сумка бренда Hermés Birkin, который принято считать одним из самых дорогих в мире. Даже финансисты уверены в том, что сумка может стать выгодным предметом для инвестиций. Известно, что ее цена стартует с 12 000 долларов, но даже если вы захотите ее приобрести, нужно будет подождать своей очереди несколько лет.



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