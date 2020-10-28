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Главная Новости Общество искусство и культура В Лондоне появилась огромная скульптура, которая имеет важное значение для женщин
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В Лондоне появилась огромная скульптура, которая имеет важное значение для женщин

Скульптура будет находиться на лондонской Бонд-стрит до 31 октября

сегодня, 15:13
Автор:

Любовь Блажко

Автором оригинального произведения искусства стала греческая художница Каллиопа Лемос, которая решила таким образом донести до общественности важное послание. Большую коричневую сумку поставили на лондонской Бонд-стрит, передает издание lux.

В Лондоне появилась огромная скульптура, которая имеет важное значение для женщин

В Лондоне появилась огромная скульптура. Фото: lux.fm

Так, Каллиопа рассказывает, что захотела создать скульптуру для того, чтобы наглядным образом продемонстрировать, какое в современном мире существует давление на всех женщин. И эта сумка является неким "контейнером", в который женщины собирают свои планы, амбиции и страхи. 

Также известно, что это сумка бренда Hermés Birkin, который принято считать одним из самых дорогих в мире. Даже финансисты уверены в том, что сумка может стать выгодным предметом для инвестиций. Известно, что ее цена стартует с 12 000 долларов, но даже если вы захотите ее приобрести, нужно будет подождать своей очереди несколько лет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ювелир создал кольцо с рекордным количеством бриллиантов. В  августе 2019-го индийский ювелир сделал украшение, которое инкрустировал 7801 бриллиантом и назвал "Святое оружие бога Брахмы". Объемный цветок на дорогом изделии имеет шесть слоев, а каждый его лепесток автор украсил дорогими камнями, которые можно увидеть с обеих сторон.


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