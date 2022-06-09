В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в городе Северодонецк

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 9 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, однако успеха не имеют. В настоящий момент боевые действия продолжаются.

" На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм", — Генштаб ВСУ.





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