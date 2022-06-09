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В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в городе Северодонецк

В настоящий момент в Северодонецке продолжаются боевые действия

сегодня, 19:06
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Северодонецком направлении по состоянию на вечер 9 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в городе Северодонецк

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, однако успеха не имеют. В настоящий момент боевые действия продолжаются.

"На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм", — Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Сенатор США призывает найти способы поставить Украине.  истребители и ПВО. Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине защитить свое небо и защитить свой народ от дальнейшего насилия — Джеки Роузен. 

Читайте также о том, что отказ России признавать независимость Литвы: примет ли такое решение Госдума и что это может означать. Эксперты прокомментировали проект закона в Думе об отмене решения о признании независимости Литвы. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, почему украинцы обижаются на Меркель — почему Макрон не перестает звонить Путину: что происходит с ЕС. Украине приходится выбивать себе помощь в войне против РФ, теряя самое драгоценное — время. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что бойцы уже тренируются, ждем политическое решение: Резников заинтриговал новым оружием Запада. Польские самоходные гаубицы "Краб" калибра 155 мм готовы к использованию Вооруженными силами Украины на фронте, как и ряд других вооружений, полученных от партнеров. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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